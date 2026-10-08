ArcheAge Chronicles geht beim Bezahlmodell ganz anderen Weg als Aion 2

Die Macher von ArcheAge Chronicles haben erstmals über das Bezahlmodell ihres MMORPGs gesprochen. MeinMMO fasst euch das Wichtigste zusammen.

Was für ein Bezahlmodell erwartet uns? Quasi das Gegenteil vom Modell von Aion 2! ArcheAge Chronicles soll nämlich Buy2Play sein. Ihr kauft das MMORPG also einmalig und könnt es dann spielen, solange die Server live sind. Eine weitere Monetarisierung soll das Spiel zum Early-Access-Start später im Jahr auch nicht mitbringen.

Executive Producer Yongjin Ham erklärt im neuen Entwickler-Video auf YouTube, dass man sich erstmal voll auf die Qualität des Spiels konzentrieren möchte. Wenn es zu einem späteren Zeitpunkt einen Ingame-Shop geben wird, dann soll man in diesem keine Items kaufen können, die in irgendeiner Form einen Vorteil für Kämpfe oder die Progression bieten – so das „Kein Pay2Win!“-Versprechen des ausführenden Produzenten.

Video starten ArcheAge Chronicles im Gameplay-Trailer: A Quick Look at Auroria Autoplay

Ein MMORPG mit Fokus auf Erkundung und Kooperation

Was verrät das neue Video noch? Ansonsten spricht Yongjin Ham vor allem noch einmal darüber, welche spielerischen Schwerpunkte ArcheAge Chronicles setzen soll. Die Entwickler möchten euch ein Open-World-MMORPG präsentieren, in dem es weniger um den Wettkampf zwischen Spielern und mehr um die Erkundung der Welt und die kooperative Spielerfahrung geht.

Das Kampfsystem soll leicht zu erlernen sein, sich aber responsiv und befriedigend anfühlen. Dabei stehen euch mit Warrior, Ranger, Mage und Berserker vier Klassen zur Verfügung, die jeweils drei unterschiedliche Waffen im Kampf einsetzen können. Diew wirken sich wiederum direkt auf euren Spielstil aus. Bei den kommenden Tests sollen aber pro Klasse erst zwei Waffen fertig sein.

Außerdem soll der aktuelle Entwicklungs-Build drei spielbare Regionen von Auroria umfassen. Der Entwickler betont, dass ArcheAge Chronicles nicht die Art von MMORPG sein soll, in denen man ständig nur kämpft („hust“ Aion 2 „hust“). Ihr sprecht mit NPCs, löst Rätsel, erkundet die Welt, richtet euer Eigenheim ein, führt Handelskarawenen durch, baut Ressourcen ab und nehmt offenbar sogar Selfies mit euren Freunden auf.

Ab wann kann ich das MMORPG spielen? Vom 19. Oktober, 19:00 Uhr MESZ, bis 26. Oktober 2026, 19:00 Uhr MESZ, läuft auf Steam ein Demo-Test, an dem jeder interessierte MMO-Fan teilnehmen kann. Einfach runterladen und eine Woche lang reinspielen, das ist dieses Mal die Devise. Mehr zum Test erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Wie sieht es aus: Seid ihr beim kommenden Test am Start? Verratet es uns gern in den Kommentaren. Wir durften übrigens bereits im August 2025 ausgiebig die Entwickler mit Fragen löchern und herausarbeiten, was ArcheAge Chronicles besonders machen soll: Der Nachfolger von ArcheAge ist kein traditionelles MMORPG – XL Games erklärt MeinMMO die Besonderheiten