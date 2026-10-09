Ich hab’ in Aion 2 über 35 Euro gespart und mir die beiden Battle Pässe erspielt, so aufwendig war es

MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz war neugierig, wie aufwendig es in Aion 2 wohl ist, sich die beiden Battle Pässe nicht zu kaufen, sondern zu erspielen. Jetzt hat er sein Ziel erreicht und teilt seine Erfahrungen.

Aion 2 bietet für den globalen Start zwei Battle Pässe an, mit jeweils einem kostenlosen sowie einem kostenpflichtigen Fortschrittspfad. Wer die beiden Premium-Pfade freischalten will, muss insgesamt 2.500 Quna besorgen:

Daeva-Pass Legion der Morgenröte für 1.500 Quna

Daeva-Pass Ruf der Welt für 1.000 Quna

Die Premium-Währung von Aion 2 erhaltet ihr über den Shop. Da es nur Pakete für 400, 1.000, 2.000 oder 4.000 Quna gibt, müsst ihr euch für den Battle Pass ein Paket mit 2.000 Quna (25,49 Euro) sowie zwei Pakete mit jeweils 400 Quna kaufen (2x 5,09 Euro). Macht zusammen: 35,67 €.

Alternativ könnt ihr euch Quna erspielen, solange ihr über eine Quai-Premium-Mitgliedschaft verfügt. In dem Fall könnt ihr nämlich eure ungebundenen Kinah über die Konvertierung in Kinah-Truhen verwandeln und diese Truhen über die Tauschbörse vom Marktplatz an andere Spieler verkaufen.

Doch wie aufwendig ist das? Und für wen lohnt sich die Investition überhaupt? Genau das wollte ich für euch herausfinden und habe mir die beiden Battle Pässe erspielt.

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist der MMORPG-Experte von MeinMMO. Er befasst sich seit 17 Jahren fast täglich mit dem besten Genre der Welt. Den privaten Erstkontakt gab’s 2005. Seitdem hat er in verschiedenen Online-Rollenspielen mehrere Jahre Spielzeit angehäuft und fast jeden relevanten Genre-Vertreter der vergangenen knapp zwei Dekaden zumindest eine Weile gespielt.



In Aion 2 ist er seit dem Frühstart dabei. Durch die Early-Access-Version hat er ganz automatisch im ersten Monat ein aktives Abo. Auf seinem Tacho stehen aktuell 55 Stunden Spielzeit. Er hat dabei alles andere als optimal gespielt, sondern nach Lust und Laune alle Inhalte ausprobiert und auch ein wenig getwinkt.

Video starten So funktioniert das Pet-System in Aion 2 – Bringt euch wertvolle Boni Autoplay

Man muss keine 24/7 online sein, um sich die Battle Pässe erspielen zu können

Wenn man sich einen Battle Pass erspielen möchte, ist die wichtigste Frage eigentlich immer: Wie lange läuft der Pass und wie viel Zeit muss ich in diesem Zeitraum investieren, um die Freischaltung zu schaffen, bevor der Pass durch einen neuen ersetzt wird?

Für Aion 2 gilt erstmal ganz grundsätzlich:

Der Ruf der Welt läuft noch bis zum 28. Oktober 2026 um 9:00 Uhr.

Die Legion der Morgenröte ist bis zum 16. Dezember 2026 um 9:00 Uhr verfügbar.

Jetzt haben wir den 9. Oktober 2026. Klar, ich hatte durch den Frühstart ein wenig Vorsprung und daher schon über 50 Stunden auf dem Tacho. Aber da sind auch sehr viele ineffiziente Stunden bei, weil ich mir auch mal andere Klassen angeschaut habe, alle Inhalte ausprobieren wollte oder während der Arbeit afk war.

Man kann sich also in wenigen Tagen die Quna erspielen, um sich beide Battle Pässe zu kaufen!

Ich sollte mit dem aktuellen Tempo zudem leicht alle Fortschrittspfade vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums beenden können. Aktuell steht die Legion der Morgenröte bei Level 46 von 100 (und es ist noch Zeit bis Dezember) und Ruf der Welt hängt auf Level 43 von 50. Die Battle Pässe von Aion 2 lassen sich sehr sicher also auch dann vollenden, wenn man jeden Tag Arbeit und Familie unter einen Hut bekommen muss.

Frisch gekauft, mit Ingame-Kinah, die beiden Premium-Pfade der Battle Pässe von Aion 2.

Wie habe ich mir die Battle Pässe finanziert?

Da man Quna nur über den Tausch von ungebundenen Kinah erhält, habe ich mir ein paar simple Regeln aufgestellt:

Alle normalen Ausgaben für beispielsweise Aufwertungen nur mit gebundenen Kinah zahlen

Keine unnötigen Kinah-Investitionen in zum Beispiel Ausrüstung, die man bald wieder austauscht

Bei jedem Rüstungs-Drop ab epischer Stufe (blau) vorm Zerlegen kurz Checken, was der auf dem Marktplatz bringt

Jeden Tag zumindest die 5 Pflichten-Missionen machen, da das Töten von Monstern durchaus einiges an ungebundenes Kinah bringt

Jede Woche die Schriftrollen-Quests für den Kontinent sowie den Abyss annehmen, um durch das Monster-Gekloppe halbwegs effizient weitere Belohnungen zu erhalten

Ich habe keine Lust auf das Crafting und will auch nicht die bestmöglichen Ausrüstungsteile besitzen => Keine unnötigen Investitionen in die Handwerke, stattdessen die meisten erspielten Crafting-Ressourcen auf den Marktplatz stellen, die ordentlich ungebundenes Kinah versprechen

Zudem kann man ungebundenes Kinah sehr gut über die Expeditions-Dungeons farmen. Ich selbst habe bisher aber auch erst 14 Runs auf dem Eroberung-Schwierigkeitsgrad abgeschlossen. Darüber werden die Schwitzer nur lachen.

Was mir im Laufe der Zeit aufgefallen ist: Der Kinah-Farm für Quna ist mit der Zeit effizienter geworden. Durch meine erste Truhe gab es beispielsweise nur 89 Quna. Die letzte Truhe mit der gleichen Menge hat mir fast 200 Quna eingebracht. Auch die Kinah-Preise für Gegenstände steigen. Wenn sich dieser Trend hält, solltet ihr sogar noch leichter euren Battle Pass finanzieren können.

Mehr zu Aion 2 findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist vor kurzer Zeit erst ein Guide mit Endgame-Tipps live gegangen:

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Wie wertig sind die aktuellen Battle Pässe von Aion 2?

Es kommt darauf an, wie ihr Aion 2 spielt. Ich selbst finde beispielsweise den Premium-Pfad vom kleineren Battle Pass Ruf der Welt nicht so spannend, weil dieser vor allem mehr Odenenergie und Herausforderungstickets bietet. Das ist perfekt für alle mit viel Zeit, die sich noch tiefer in den Dungeon-Grind stürzen wollen. Bei mir ist aber eher die verfügbare Freizeit und nicht die Odenenergie der Flaschenhals.

Dazu kommt, dass ich die Skins aus dem Battle-Pass-Shop von Saison 1 nur bedingt spannend finde. Aber das ist reine Geschmackssache.

Der teurere Battle Pass Legion der Morgenröte bietet mir persönlich mehr, nämlich Verbrauchsgegenstände wie Heiltränke, Manasteine, Seelenkristalle, Lebenskristalle, Buff-Food, Verstärkungssteine, Seelensteine, Kinah und mehr. Das sind alles Dinge, die ich täglich beim Spielen brauche und verbrauche.

Zusätzliche Euros würde ich zwar auch dafür nicht ausgeben, aber sich all das in ein paar Tagen zu erspielen, das ist aus meiner Sicht auch für Gelegenheitsspieler eine sinnvolle Investition.

Vergesst nur nicht: Erspielen lässt sich der Battle Pass nur, wenn ihr ein aktives Abo besitzt. Ihr müsst also erst 12,75 Euro an NCSoft überweisen, um die etwa 35 Euro sparen zu können.

Habt ihr euch die Battle Pässe auch erspielt oder gekauft? Und wie wertig findet ihr die insgesamt vier Progressionspfade? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Übrigens findet ihr bei uns auch einen Guide, wie ihr effizient Kinah farmen könnt. Wo? Na, hier: Aion 2 Kinah farmen: So werdet ihr schnell reich