Aion 2 bringt Halloween Event und einen kostenlosen Skin, aber mein Highlight ist ein altes Klavier

In Aion 2 ist die Halloween-Saison eingezogen. MeinMMO-Redakteur Alex hat sich für euch reingestürzt und hätte irgendwie mehr erwartet. Und auch so hat das Event so seine Schwächen.

Ich liebe den Herbst und ich liebe Halloween als Fest. Die Deko, die Stimmung. Das ist einfach etwas ganz Besonderes. Umso mehr hatte ich mich gefreut, als ich heute in den Patch Notes zum neuesten Update von Aion 2 gesehen habe, dass ein Halloween Event auch im MMORPG einziehen sollte.

Natürlich musste ich mich dann nach der vorherigen Serverwartung direkt ins Getümmel stürzen und schauen, was das Event zu bieten hat.

Und ehrlich gesagt war ich von einigen Punkten enttäuscht, auch wenn ein Aspekt das Ganze dann wieder etwas rausgerissen hat, der allerdings schon länger Teil des Spiels ist.

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Langweilige Belohnungen, nette Deko und das Problem des Endgames

Aber fangen wir vorne an. Zuerst habe ich mir die Aufgaben angesehen, die man für die Event-Währung „Halloween-Kürbismünze“ erledigen muss.

Dabei fällt direkt auf: Etwa die Hälfte der Ziele davon lässt sich als jemand, der noch nicht auf Level 45 angekommen ist, nicht lösen.

Wer also schnellstmöglich an die exklusiven Belohnungen möchte, sollte zwangsläufig schnell auf Maxlevel kommen. Allerdings lässt sich die Halloween-Spezialtruhe, in der sich auch der kostenlose Skin befindet und die die einzig wirklich spannende Belohnung ist, nur einmal pro Server abholen.

Weitere exklusive Belohnungen sind vor allem die Süßigkeiten und Kekse, die euch nützliche Buffs verleihen, mehr aber auch nicht. Auch der kostenlose Skin, den ihr euch für 250 Münzen mit der Spezialtruhe erspielen könnt, sieht eher aus, als stamme er aus Fortnite, als wäre er eines Daeva würdig.

Von dem kostenlosen Skin hatte ich irgendwie mehr erwartet…

Insbesondere, wenn man ihn mit denen aus dem Shop vergleicht, wirkt der Gratis-Skin fast lächerlich, hat dadurch aber zugegebenermaßen auch irgendwie Charme. Ansonsten könnt ihr euch viele Gegenstände sichern, die ihr auch auf anderem Weg erspielen könnt.

Es gibt keine exklusiven Quests, die euch mehr in Halloween-Stimmung versetzen, wie etwa bei Genre-Kollegen Final Fantasy XIV oder Guild Wars 2, oder besondere Mounts und Hintergrundgeschichten, die das Event mit der Welt verbinden.

Alle Aufgaben für das Event sind mit Aktivitäten verbunden, die ohnehin schon Teil des Spiels sind, und stellen nichts Besonderes dar, außer dass sie die Event-Währung liefern.

Was mir allerdings sehr positiv aufgefallen ist, ist die Deko, vor allem in den Hauptquartieren. Die sorgt für eine schöne Stimmung und lenkt auch die Aufmerksamkeit auf etwas, das sich schon immer im Spiel befand, aber zumindest in meinem Beisein nie benutzt wurde: ein gigantisches Klavier.

Hier seht ihr das Klavier in der Basis der Legion der Morgenröte auf Seiten der Elyos.

Passende Deko sorgt für die Aufmerksamkeit, die das Klavier verdient hat

Für manche mag das nicht viel ausmachen, aber ich liebe es, wenn meine Mitspieler die Möglichkeiten im Spiel nutzen, um sich auszudrücken und andere zu unterhalten. In Final Fantasy XIV habe ich beispielsweise schon etlichen Konzerten beigewohnt, die andere Spieler auf den großen Plätzen der Hauptstädte gegeben haben.

Umso mehr freute ich mich, dass ich heute schon mehrfach daran vorbeilief, um zum Eventhändler zu kommen, und dann nicht anders konnte, als innezuhalten, weil jemand wirklich gut auf dem Klavier spielte. Ihr findet es direkt links vom Lagerverwalter und könnt selbst damit Musik machen, indem ihr auf die Tasten springt.

Und jedes Mal, wenn ich vorbeilief, nutzte ein anderer Charakter das Feld und einmal sah ich sogar 3 Spieler, die gemeinsam ein wirklich schönes Lied darauf hüpften. So viel Aufmerksamkeit hatte das Instrument seit dem Early Access zumindest in meinem Beisein noch nicht bekommen.

Dabei sind es solche Aktionen, die für mich das MMORPG-Gefühl prägen und unvergessliche Momente schaffen.

Jedenfalls hoffe ich, dass das Klavier durch seine prominente Beleuchtung während des Events auch noch mehr Spielern auffällt und sich Talente finden, die Konzerte geben, damit noch mehr Leute wie ich nicht anders können, als stehenzubleiben und zu lauschen.

Ich werde jedenfalls vermutlich nicht unbedingt gezielt Zeit mit dem Event verbringen, dafür bietet sich mir leider zu wenig. Wie ist das bei euch? Braucht ihr da mehr oder reicht euch das? Schreibt es gern in die Kommentare! Wer sich einen Überblick über das Event verschaffen will, kann sich in unserer Übersicht schlaumachen: Aion 2: Halloween Event Süßes oder Saures – Alles Wichtige zu den neuen Quests und Belohnungen