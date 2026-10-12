Eines der erfolgreichsten MMORPGs aller Zeiten wagt Neustart ohne Pay2Win, dennoch sind viele sauer

Erst kam die Ankündigung von RuneScape Reignited nicht gut an, jetzt sorgt eine ausführliche Erklärung der Entwickler für streitende Spieler. MeinMMO dröselt euch das Chaos auf.

Was ist RuneScape Reignited? Beim RuneFest 2026 haben die Entwickler von Jagex nicht nur RuneScape 4 angekündigt, sondern auch die neuen Reignited-Charaktere. Mit diesen sollen Spieler die Chance auf einen Neustart haben, aber im RuneScape-Ökosystem, das von den Verbesserungen der vergangenen 25 Jahre profitiert.

Die Entwickler selbst sprechen bei der Ankündigung auf runescape.com von einem „Runescape, wie es schon immer hätte sein sollen“. Aber ohne Pay2Win, dafür mit eigener Mitgliedschaft und frischer Wirtschaft. Die neuen Charaktere sollen ab dem 2. Dezember 2026 verfügbar sein. Reignited-Charaktere sollen offenbar neue Server erhalten, aber auch Zugang zu den bereits bestehenden Welten bekommen.

Video starten RuneScape 4: Jagex zeigt im Teaser-Trailer das neue MMORPG der Zukunft Autoplay

Die Community blickt sorgenvoll auf die Zukunft von RuneScape

Warum gibt es Ärger? Nach der Ankündigung war die Liste der Bedenken aus der Community lang (via runescape.com):

Als Veteranen-Charakter ist man nichts mehr wert. Neue Spieler werden als wichtiger angesehen als bestehende Spieler.

Neue Spieler werden als wichtiger angesehen als bestehende Spieler. Veteranen-Welten werden verkümmern, wenn die Spielerbasis auf Reignited-Welten wechselt.

wenn die Spielerbasis auf Reignited-Welten wechselt. Durch die Spaltung der Community wird die Spielerbasis zu stark fragmentiert.

wird die Spielerbasis zu stark fragmentiert. Dass Veteranen dafür abgestempelt werden, ohne eigenes Verschulden Teil einer früheren RuneScape-Ära gewesen zu sein.

ohne eigenes Verschulden Teil einer früheren RuneScape-Ära gewesen zu sein. Die Einschränkungen bei der Interaktion zwischen Veteranen- und Reignited-Charakteren fühlen sich nicht gut an.

zwischen Veteranen- und Reignited-Charakteren fühlen sich nicht gut an. Nicht handelbare Gegenstände und Kosmetika, die an den Veteranen-Account gebunden sind, fühlen sich falsch an.

die an den Veteranen-Account gebunden sind, fühlen sich falsch an. Reignited baut Druck auf, den eigenen Charakter neu zu starten, um weiterspielen zu können und relevant zu bleiben – egal ob man möchte oder nicht.

den eigenen Charakter neu zu starten, um weiterspielen zu können und relevant zu bleiben – egal ob man möchte oder nicht. Die Notwendigkeit, für ein neues Charakter-Abonnement zu bezahlen, fühlt sich nicht gut an.

Auf dem Reddit von RuneScape sind die Entwickler auf die Bedenken der Spieler mit einem sehr umfangreichen Post im Detail eingegangen. Dort erklären sie, dass das Feedback angekommen ist und man gerade viele Punkte neu überdenken würde. Beispielsweise diskutiert man darüber, die Reignited-Charaktere auch für bestehende Mitgliedschaften verfügbar zu machen.

Zudem ist es der Plan, alle Reignited-Charaktere mit den Veteranen in den gleichen Welten zusammenzubringen, ähnlich wie das bei Ironman-Helden passiert ist. Unklar ist aktuell, wie lange die reinen Reignited-Welten nach dem Launch verfügbar sein sollen oder ob man sie direkt komplett aus dem Plan streichen könnte.

Vor ein paar Tagen ist mit Aion 2 ein ganz anderes MMORPG erschienen – wenn ihr es zockt, macht gern bei unserer aktuellen Umfrage mit:

Wie reagiert die Community? Die über 2.700 Kommentare belegen den weiterhin vorhandenen Redebedarf in der Community von RuneScape. Ein Teil der Spieler unterstreicht dabei die weiterhin vorhandenen Bedenken oder bringt neue Kritikpunkte an.

Party-Hair4197 schreibt etwa auf Reddit: „Ich finde es seltsam, Reignited noch vor der Überarbeitung des Spielverlaufs in der frühen und mittleren Spielphase zu veröffentlichen, die während des Runefest angekündigt wurde. Es wäre doch viel sinnvoller, beides gleichzeitig zu veröffentlichen, damit neue Charaktere den verbesserten Spielverlauf in der frühen und mittleren Spielphase erleben können.“

ironreddeath fasst sein Problem mit Reignited auf Reddit so zusammen: „Die Grundidee von Reignited ist an sich schon fehlerhaft. Ihr versucht immer noch, zwei getrennte Account-Klassen zu schaffen, die miteinander konkurrieren, und wenn sich eine davon schließlich durchsetzt, wird die andere an Bedeutung verlieren und schließlich aussterben. Wenn ihr wirklich neue Spieler gewinnen wollt, müsst ihr euch tatsächlich die Mühe machen, statt nur ein paar auffällige Events zu veranstalten.“

Lind_L_TayIor ergänzt auf Reddit: „Wenn Reignited funktioniert und neue Spieler anzieht, werden im Veteran-Spiel deutlich weniger (wenn überhaupt) neue Spieler hinzukommen. Ohne neue Spieler und mit einer getrennten Grand Exchange wird es niemanden geben, der Gegenstände und Ressourcen niedrigerer Stufen in das Veteranenspiel einbringt, und umgekehrt auch niemanden, der die Ressourcen kauft, die Accounts höherer Stufen durch Bosskämpfe und Slayer-Aufträge sammeln“

Ein anderer Teil freut sich indes auf die Reignited-Charaktere und dankt Jagex für die ausführlichen Rückmeldungen zu den Bedenken der Spieler. Wie sieht es bei euch aus: Würdet ihr den Neustart nutzen, um auch mal in RuneScape reinzuschauen oder zurückzukehren? Oder gehört ihr sogar zu den Veteranen und wie bewertet ihr aus dieser Perspektive die Ankündigungen? Verratet es uns gern in den Kommentaren!

Das RuneScape-Universum gibt es bereits seit 2001 und hat sich im Laufe der Dekaden viele Rekorde sichern können. Tatsächlich gibt es nur wenige andere Online-Rollenspiele aus dem Westen, die seit so langer Zeit so erfolgreich sind.

RuneScape und Old School RuneScape schaffen es nämlich trotz ihres hohen Alters, steigender Abo-Preise und der angestaubten Technik, zunehmend mehr Spieler auf die Server zu locken. Einen bemerkenswerten Meilenstein gab es beispielsweise erst im April 2026: Uraltes MMORPG knackt 250.000 Spieler zeitgleich, obwohl die Entwickler die Preise erhöht haben