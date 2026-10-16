„Jammernde Kellerbewohner“ verhindern Neustart für RuneScape, Jagex streicht Reignited ersatzlos

Die Ankündigung von RuneScape Reignited sorgt seit fast 2 Wochen für hitzige Diskussionen in der Community. Jetzt reagieren die Entwickler mit einer drastischen Maßnahme: der Neustart ist vom Tisch.

Was ist jetzt mit RuneScape Reignited? Eigentlich sollte das neue „Runescape, wie es schon immer hätte sein sollen“, am 2. Dezember 2026 verfügbar sein. Doch dazu kommt es nicht. Auf runescape.com erklären die Entwickler, dass Reignited eingestellt ist.

Hey zusammen, Mod Ryan hier mit einem Update zu Reignited.



Zuallererst vielen Dank für all das Feedback seit der Ankündigung auf der RuneFest. Wir haben eine Unmenge verschiedener Perspektiven von euch allen erhalten, und wir wissen es wirklich zu schätzen, dass jeder seine Ansichten geteilt hat. Das ist uns extrem wichtig, denn als wir das letzte Mal nicht auf das Feedback der Spieler gehört haben, hat sich das Kampfsystem für immer verändert. Und wir haben über ein Jahrzehnt gebraucht, um uns davon zu erholen. Ich habe auf der Bühne gesagt, dass wir die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen werden, und dazu stehe ich voll und ganz.



In Anbetracht dessen haben wir die Entscheidung getroffen, Reignited einzustellen.

Warum die Einstellung? Die neue Reignited-Version hätte – so die Befürchtungen vieler Veteranen – drastische Auswirkungen auf die bestehende Community sowie die Wirtschaft von RuneScape gehabt. Schließlich sollte Reignited keine neue, in sich geschlossene Version des MMORPGs sein, sondern eng mit dem modernen RuneScape verbunden – aber mit eigenen Regeln und sogar einem neuen Abo.

Vor ein paar Tagen erst hatten die Entwickler versucht, viele dieser Befürchtungen der Spieler zu entkräften oder für mögliche Frustpunkte sinnvolle Lösungen zu finden. Das umfassende Statement des Teams sorgte jedoch nur für noch viel mehr Diskussionen, weil beispielsweise wichtige Kritikpunkte gar nicht adressiert worden sind.

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Community ist sauer auf die Community

Wie reagieren die Spieler? In gleich mehreren Reddit-Diskussionen sprechen die MMO-Fans derzeit über die plötzliche Einstellung von Reignited. So richtig glücklich wirkt darüber kaum jemand.

SomeoneBritish klagt etwa auf Reddit: „Tolle Leistung, RS3-Community – ihr habt die größte Chance zunichte gemacht, die das Spiel hatte, um sowohl neue als auch zurückkehrende Spieler zu gewinnen.“

redarp wird auf Reddit noch deutlicher: „Die alteingesessene MMO-Spielergemeinde besteht aus einigen der jammerigsten, anspruchsvollsten und erbärmlichsten Kleinkindern aller Online-Communities. Sie können Veränderungen nicht ertragen und sind unfähig, das Verhältnis von Risiko und Belohnung zu verstehen. Reignited hätte bei richtiger Vermarktung viele neue Spieler angezogen, doch stattdessen haben jammernde Kellerbewohner auf Reddit das Projekt zu Fall gebracht.“

Kyuubee erklärt auf Reddit: „Seit der Katastrophe von 2012 gibt Jagex fast immer dem Druck der Community nach. Die Folgen von EoC waren ein derart großer Schock für das System, dass sie seitdem Angst davor haben, die Geschichte zu wiederholen.“

Ithuriel1234 ergänzt auf Reddit: „Ich glaube, Jagex hat sich hier verrechnet. […] Ich kenne so viele Leute, mich eingeschlossen, die sich allein schon wegen des Neuanfangs mit einer völlig neuen Community für Reignited interessiert hatten, aber da das nun wegfällt, habe ich überhaupt kein Interesse mehr daran, das Spiel zu spielen.“

Pie—Man nimmt es auf Reddit mit Humor: „Wir haben Runescape Ignited noch vor GTA VI bekommen und wieder verloren.“

Wie seht ihr das? Hättet ihr mit Reignited in RuneScape reingeschaut? Verratet es uns gern in den Kommentaren!

Was planen die Entwickler jetzt? Einen Ersatz für Reignited wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Die Verantwortlichen bei Jagex betonen aber, dass die Roadmap der kommenden Monate auch ohne den Neustart prall gefüllt ist und gleich mehrere Gründe bietet, erstmals oder wiederkehrend in RuneScape reinzuschauen.

So sollen am 2. Dezember beispielsweise weiterhin der neue Adventure Guide sowie eine 10-Tage-Trial-Phase für das MMORPG an den Start gehen. Für das kommende Jahr sind diverse Content-Updates geplant. Und dann steht über allem ja auch noch der ganz neue Teil der Reihe, RuneScape 4: Ein 25 Jahre altes MMORPG hat gerade einen Nachfolger vorgestellt