Spieler aus Aion 2 findet den Moby Dick der Wale, ist vielleicht der einzige Assassine, der gerade überall reinkommt

Während viele hochstufige Assassinen in Aion 2 aktuell Probleme haben, in Gruppen für die Dungeons reinzukommen, hinterlässt ein Dolchschwinger staunende Mitstreiter zurück.

Was ist aktuell die Situation für Assassinen? In Aion 2 gibt es keine andere Klasse, die derart viel Burst-Schaden in kurzer Zeit auf ein einzelnes Ziel raushauen kann. Assassinen sind jedoch stark abhängig von ihrer Ausrüstung, Skill-Upgrades, Kampfdauer und fehlerfreiem Spielen:

Je höher die Stufe von Illusion und je häufiger man im Kampf die Abklingzeit des essenziellen DpS-Cooldowns zurücksetzen kann, desto besser; dafür braucht man jedoch im besten Fall auch den Stigma-Skill Triniels Dolch auf Stufe 20 (3 Prozent Abklingzeit-Reduktion nach Nutzung)

Dazu kommt, dass Assassinen besser mit ihrer Ausrüstung skalieren als viele andere Klassen aus Aion 2; in den kommenden Saisons können sie ihr Potenzial noch viel besser entfalten

Je kürzer ein Kampf, desto positiver wirken sich die Burst-Phasen vom Assassinen auf den Gesamtschaden aus

Assassinen machen nur maximalen Schaden, wenn sie hinter dem Boss stehen; wann immer sie das nicht können, ist es ein Schadensverlust

Die flotten Nahkämpfer halten nicht allzu viel aus, wodurch Fehler schnell tödlich ausfallen

All das macht es hochstufigen Assassinen aktuell schwer, in Gruppen für die schwierigsten Inhalte von Aion 2 zu kommen. Nellan97 demonstriert das Problem in seinem aktuellen Post auf Reddit. Dort sieht man, wie er trotz 146.000 Kampfkraft von einem Gruppenleiter aussortiert wird, dessen Ausrüstung schlechter ist. Das soll keine Ausnahme, sondern Alltag für viele Assassinen zu sein.

Video starten Mit diesen 3 Tipps seid ihr am ersten Tag in Aion 2 bestens vorbereitet Autoplay

Der Super-Saiyajin der Assassinen

Wer ist der Moby Dick? In einem anderen Post auf Reddit beschreibt LizxiFlo sein erinnerungswürdiges Zusammentreffen mit einem Assassinen, der wohl fast die Grenze von dem erreicht hat, was man im Endgame von Aion 2 aktuell erreichen kann. Seine blumige Ausführung liest sich wie folgt:

Während ich gerade locker einen Transzendenz-Run 4 spielte, hörte ich ein Grollen, das in meine Gruppe drang. Diese legendäre Kreatur tauchte auf und sagte: „Assassinen sind kein Müll.“ Dann machte er sich daran, alles in der Deus-Forschungsbasis im Alleingang zu verschlingen. Das war ein unvergesslicher Anblick.

Der Spieler hat Screenshots von der Ausrüstung des Dolchschwingers beigefügt:

Itemlevel 3.371

Kampfkraft von 233.000+

Die perfekten Synchronisationswerte auf allen Ausrüstungsteilen

Runen auf +3 und +4 (das einzige Item, das sich bei einem missglückten Upgrade selbst zerstört)

Fast nur einzigartige Werte beim Pet-System

So einen Ausrüstungsstand lässt sich so früh im Lebenszyklus von Aion 2 wohl nur erreichen, wenn man ordentlich Echtgeld investiert. Der Post-Ersteller geht daher davon aus, dass es sich hier nicht nur um einen der sogenannten Wale handelt, die viel Geld in Mikrotransaktionen stecken, sondern um den Wal der Wale: Moby Dick. Er fragt die Community: Wie viel das wohl gekostet hat?

Mehr zu Aion 2 findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist auch ein Video mit Endgame-Tipps live, schaut gern vorbei!

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Wie reagiert die Community? Mit hunderten Daumen hoch und Kommentaren. Ein großer Teil der Diskussionen dreht sich dabei natürlich um die Pay2Win-Frage.

Puppazz schreibt auf Reddit etwa: „Ich sollte ein MMO entwickeln, in dem es einfach nur einen großen ‚Ich habe gewonnen‘-Button gibt, dessen Betätigung 100.000 Dollar kostet und der dem Spieler dann eine Errungenschaft und einen Titel verleiht, bevor das Spiel automatisch deinstalliert wird.“

MoneyImagination770 wundert sich auf Reddit: „Was soll das denn? Was bringt es, zu spielen, wenn man schon so früh im Spiel komplett ausgerüstet ist?“

Electrical-Arm2969 findet auf Reddit seine eigene Sicht auf die Dinge: „Ich finde es gut, dass es welche gibt, die das Spiel finanzieren.“

Wie bewertet ihr das? Findet ihr es problematisch, dass in Aion 2 bereits derart ausgerüstete Spieler herumlaufen, die ziemlich sicher Echtgeld für die Progression investiert haben? Oder ist euch das egal? Und was sagt ihr zur aktuellen Klassen-Balance? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Apropos Kosten: Aion 2 ist gar nicht so kostenlos: die wahre „Rechnung“ klickt ihr schneller weg als ihr denkt