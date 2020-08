Minecraft-Spieler verfallen Destiny 2 – Bauen Locations, Exotics und Raidbosse nach

Spieler bauen aktuell so fleißig wie nie die Welt von Destiny 2 als Klötzchen-Version in Minecraft nach. Auf die Hüter wartet ein kompletter Destiny-Server, inklusive wöchentlichem Besuch von Xur, ausrüstbare Exotic-Waffen und PvP-Karten.

So kreativ sind die Hüter: In Destiny 2 ist es mit der verlängerten Season 11 und dem verschobenem Herbst-DLC momentan etwas ruhig geworden. Doch die Hüter können sich jetzt in Minecraft austoben. Der reddit-User TheRealAlphaHydra teilte am 17. August sein Großprojekt mit der Öffentlichkeit (via reddit).

Dort warten nicht nur Nachbauten ikonischer Locations, nein, er hat jetzt einen ganzen Server mit dem Thema Destiny 2 präsentiert. Ihr könnt euch dort auf bekannten Destiny-Loactions rumtreiben und sogar Waffen sowie Rüstungen aus dem MMO-Shooter verwenden – auch um euch im PvP eins auf die Mütze zu geben.

Na, erkennt ihr alle Waffen?



Die Exotics und Legendarys erkennen wir … aber was soll die Pfanne?

Das alles bietet der Destiny-Server in Minecraft: Auf eurem Ausflug in die Klötzchen-Version von Destiny erwarten euch:

Die Locations Nessus, Titan und Io

2 Schmieden der Schwarzen Waffenkammer

Über 30 exotische Waffen und Rüstungen

Über 100 an Destiny angepasste Items

2 Raidbosse im Borderlands-Style

3 sich abwechselnde Schmelztiegel-Maps

Den wöchentlichen Besuch von Xur – ob er wohl irgendwann das Gjallarhorn mitbringt?

Navigation durchs Sonnensytsem via Minecraft-Inventar

Wenn ihr selbst einen Besuch auf dem Destiny-Server in Minecraft plant, findet ihr hier den entsprechenden Server:

sludgezone.serv.gs – (kompatibel mit Version: 1.15.2, 1.16, 1.16.1 or 1.16.2)

TheRealAlphaHydra bittet aber, dass ihr den Server nicht mit Beitritten ertränkt, da sonst die Stabilität leidet.





Die Volundr-Schmiede, die Navigations-Map und der Titan

Das Minecraft „Harry Potter“-RPG ist jetzt da, so seid ihr dabei

So gut sieht Destinys Turm in Minecraft nach 168 Stunden Arbeit aus

Das wurde noch nachgebaut: Die Hüter scheinen im Minecraft-Fieber zu sein. Der kleine YouTube-Nutzer EetzJosh hat über drei Monate lang den Turm, Destinys Social-Space, in Kleinstarbeit nachgebaut. Das Unterfangen kostete ihn 168 Stunden und die Zeit sieht man der detailverliebten Kreation auch in jedem Pixel-Block an.

Der Zugang zum Turm ist derzeit nicht öffentlich, ihr könnt die Location inklusive geheimer Gänge aus Exotic-Quests aber im Video bewundern:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Es gab übrigens Mal einen kompletten Destiny-1-Server in Minecraft. Der ist aber momentan nicht erreichbar. Die Macher kündigten aber an (via reddit), dass sie im Frühjahr 2021 besser als zuvor zurückkommen.

Was haltet ihr von der Pixel-Liebe und der Klötzchen-Manier, welche die Hüter aktuell befallen hat? Eines kann man der Destiny-Community wohl nicht vorwerfen: Unkreativ zu sein.

Nicht nur in Minecraft toben sich die kreativen Hüter aus: Weil in Destiny 2 der Mars verschwindet, baut Spieler ihn in 200 Stunden selbst