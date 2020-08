In Destiny 2 möchte sich ein Spieler nicht von seinem Lieblings-Planeten trennen. Er bastelt die Location mühsam nach und ihr könnt euch auf dem Nachbau sogar selbst austoben.

Was passiert mit dem Planeten? In Destiny 2 werden sich die Spieler bald vom Planeten Mars und anderen Orten trennen müssen. Die Locations verschwinden samt allen Inhalten wie Quests und Missionen.

Komplett für immer verloren sind die Planeten nicht, sie rotieren auf unbestimmte Zeit aus dem Game. So machen sie Platz für neuen Content wie den Eismond Europa und zurückkehrende Highlights aus Destiny 1 – angekündigt sind schon das Kosmodrom und der ikonische Raid Gläserne Kammer.

Wie das System funktioniert und welche Planeten betroffen sind, hat MeinMMO hier zusammengefasst: Destiny 2 lässt Inhalte bald rotieren – Bringt coole Momente aus Teil 1 zurück

„Wenn Bungie den Mars wegsperren will, muss ich ihn in 200 Stunden halt selbst bauen!“

Das hat ein Spieler jetzt getan: Der Hüter und Reddit-User Quantum086 hat den roten Planeten kurzerhand selbst nachgebaut. Obwohl kurzerhand wohl nicht so passend ist: Das Unterfangen hat nach seinen Angaben 200 Stunden gedauert und ihn einen ganzen Monat beschäftigt.

Schaut euch hier den Vergleich seiner Arbeit mit dem Original an:





So sieht der Nachbau der Wüstenregion aus – Quelle: Imgur

So lief der Nachbau ab: Der Bastler sagt über seine Motivation selbst: „Als ich hörte, dass Mars verschwinden würde, wusste ich, dass ich meine Liebling-Location irgendwie retten musste.“ (via reddit).

Nachgebaut hat er das Gebiet mit Valves Hammer-Editor – Das Tool zum Erstellen eigener Levels oder Maps hat fast 20 Jahre auf dem Buckel und versorgt beispielsweise Half Life und Counter-Strike mit Inhalten von Spielern.

Ihr könnt via Garry’s Mod auch selbst auf die Mars-Location zugreifen. Folgt dazu diesem Link zum Steam Workshop oder sucht nach „TTT_Braytech“.

6 Waffen solltet ihr jetzt in Destiny 2 holen, bevor das halbe Universum stirbt

Die Community ist begeistert und will mehr

Das sagen die Destiny-Spieler dazu: Die Handarbeit kommt super bei der Community an. Der entsprechende Reddit-Post hat mittlerweile mehr als 8.000 Upvotes und der Mars-Liebhaber wird durch die Bank gelobt.

Einige Spieler meinen, dass man sich nun in Counter-Strike zu Destiny-Matches trifft. Sprüche wie „Mars wird de_dust3 werden“ amüsieren die Leser. Dust und Dust II (Dateiname de_dust2) sind bekannte und beliebte Maps aus Counter-Strike, die ebenfalls in staubigen Wüstengebieten spielen.

Die Schar auf dem Mars – ob sie schon wissen, dass sie ihr Unwesen bald woanders treiben müssen?

Quantum086 ist sichtlich angetan von der Resonanz zu seiner Arbeit. Die Frage, ob er nun auch andere Locations als Maps nachbaut, muss er leider verneinen. Als Grund wird die komplexe Vegetation und Natur genannt.

Was haltet ihr von dem Nachbau des Mars? Wie geht ihr mit dem verschwinden der Planeten um?

Noch in der aktuellen Season 11 steht übrigens eine große Evakuierung aller betroffenen Locations an. Am Ende der Mammutaufgabe wartet unter anderem in neue Waffe auf die Spieler, das schon jetzt gelobt wird: Experte sagt in Destiny 2: Nächstes Waffen-Exotic wird „God Tier!“