In Minecraft könnt ihr jetzt ein „Harry Potter“-RPG zocken, dass euch und eure Freunde über Tage lang beschäftigen wird. Wir sagen euch, wie ihr dabei sein könnt.

Die Witchcraft und Wizardry Mod für Minecraft befindet sich seit Jahren in Entwicklung und öffnete die Pforten Hogwarts bereits im Februar während einer Alpha-Phase. Jetzt ist das RPG in Minecraft fertiggestellt und kann von jedem kostenlos heruntergeladen werden.

Das ist das Minecraft „Harry Potter“-RPG

Die Jungs und Mädels vom The Floo Network haben in penibler Kleinstarbeit Teile der Harry Potter Welt in Minecraft nachgebaut. Aber nicht nur das, sie haben daraus ein RPG kreiert mit Quests, Magie und tollen Rätseln.

Darum gehts: Den Großteil des Spiels befindet ihr euch als Zauberschüler im Schloss Hogawarts. Ihr erlernt neue Zauber, bekämpft fiese Gegner, löst Rätsel und trefft auf bekannte Charaktere. Ein Quidditch-Match darf da natürlich nicht fehlen.

Vor allem die Musik ist passend und wirkt schon fast nostalgisch. Die typische Harry Potter Melodie gepaart mit den Eigenheiten von Minecraft ergeben eine schöne Sound-Kulisse.

So lange seid ihr in Hogwarts unterwegs: Das RPG kann im Multiplayer mit bis zu 4 Personen gespielt werden, eignet sich aber auch für Einzelspieler.

Wie lange ihr in Hogwarts Spaß haben werdet, hängt ganz davon ab, wie Zielstrebig ihr seid. Folgt ihr nur der Story, seid ihr wohl für ein paar Tage beschäftigt. Sucht ihr hingegen alle Geheimnisse und Easter-Eggs, könnten es wohl Wochen werden.

So spielt ihr das RPG selbst

Die Installation des RPGs ist ganz einfach:

Besorgt euch Minecraft in der Version 1.13.2, die ihr im MC-Launcher einstellen und herunterladen könnt

Besucht die Witchcraft und Wizardry Website

Dort könnt ihr in der rechten Seitenleiste eine kleine Spende da lassen und den Download per Knopfdruck starten. Andernfalls könnt ihr auch kostenlos im Beschreibungstext auf „Map Installer“ klicken und den Launcher herunterladen

Startet den Launcher und folgt den Anweisungen

Nach Abschluss startet ihr Minecraft 1.13.2 und könnt das „Harry Potter“-RPG als Map auswählen

Der Floo Network Installer führt euch simpel durch die Installation.

Das sagt die Community: Auf reddit erhält die Mod viel Zuspruch und positives Feedback. So meint reddit-User credman, dessen Kommentar alleine auf über 1100 Upvotes kommt:

Ich habe das RPG in den letzten Wochen mit 3 Freunden durchgespielt. Es ist absolut erstaunlich, was die Modder geschafft haben. Im Wesentlichen ist es ein Spiel innerhalb eines Spiels. Wir waren uns alle einig, dass es so ziemlich das beste Harry-Potter-Spiel ist. Wir hatten viel Spaß.

Mittlerweile hat auch der Trailer im reddit über 5300 Upvotes gesammelt und steigt noch weiter an.

Die kreative Community in Minecraft versetzt uns immer wieder ins Staunen. So haben erst vor Kurzem ein paar Klötzchenbauern Cyperpunk2077 nachgebaut.