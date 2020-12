Wer über Weihnachten noch etwas zum Spielen sucht und dabei nicht in die Brieftasche greifen möchte, sollte jetzt beim Angebot von Blizzard zuschlagen. Sie bieten ihren Helden-Shooter Overwatch aktuell kostenlos zum Testen an.

Das ist das Angebot: Im Shop von Blizzard laufen aktuell Festtagsangebote und zahlreiche Spiele oder Editionen sind reduziert zu bekommen. Darunter fällt auch Overwatch. Den Shooter könnt ihr bis zum 4. Januar kostenlos testen oder reduziert kaufen.

Wer über die Corona-Weihnachten also sowieso weniger geplant hat als sonst und Zuhause rumhängt, sollte sich Overwatch anschauen. Immerhin gehört es auch in unserer MeinMMO-Liste der besten Online-Shooter dazu und bietet viel für euch.

Overwatch ist kostenlos – So könnt ihr es testen

Hier gibt es das Angebot: Besucht dafür den Shop von Blizzard. Dort gibt es gleich mehrere Angebote zu Overwatch:

Die Standard-Edition gibt es für 14,99 Euro – ihr spart 25%

Die Legendary Edition gibt es für 19,99 Euro – ihr spart 50%

Bis zum 4. Januar gibt es die Gratistage von Overwatch zum Testen – Klickt dafür auf das Feld „Testen“

Wer sich also nicht sicher ist, ob Overwatch tatsächlich etwas für einen ist, der kann über Weihnachten und zwischen den Jahren fleißig kostenlos testen.

Was ist los in Overwatch? Der Helden-Shooter ist seit Jahren ein erfolgreiches Spiel und aktuell wird an einem zweiten Teil der Reihe gearbeitet. Dennoch ist auch im ersten Teil noch eine Menge los. Laut Quartalsbericht von Blizzard gibt es pro Monat in Overwatch 10 Millionen Spieler – Mitspieler findet ihr also zur Genüge.

Bis zum 5. Januar gibt es in Overwatch das „Winter Wonderland“, was winterliche Cosmetics, einen neuen 4-gegen-4-Modus und frostige Eliminierungen gebracht hat. Wenn man Weihnachten also bei 10 Grad und Regen feiern muss, kommt man zumindest in Overwatch auf winterliche Stimmung.

Für wen eignet sich Overwatch? Im Shooter spielt ihr Helden, die allesamt unterschiedliche Fähigkeiten haben und allesamt eine starke Persönlichkeit bieten. Ihr seid immer im Team unterwegs und müsst eure Fähigkeiten klug zusammen einsetzen.

Overwatch bietet extrem gutes Feintunig und die Helden sind gut aufeinander abgestimmt. Wer solche Shooter mag, findet ihr schnell sein Zuhause.

Der Shooter ist in einem comichaften Stil gehalten und der Realismus ist hier nicht an vorderster Stelle. Wer also gerne in Spielen wie Fortnite unterwegs war, hat in Overwatch sicherlich auch seinen Spaß.

Wenn ihr nach weiteren kostenlosen Shootern sucht, dann schaut doch hier vorbei:

