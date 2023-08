Find Your Next Game: gamescom 2023

Auf ein Neues mit unserem Event Find Your Next Game (FYNG)! Mit unserer Edition zur gamescom 2023 halten wir euch mit allen Infos, News, Specials, Previews und Interviews über die Neuigkeiten auf dem Laufenden. Was euch dieses Jahr erwartet, erfahrt ihr hier.

Achtung: Wir aktualisieren diese News in der gamescom-Woche täglich! Vorbei schauen lohnt sich.

Was ist FYNG? FYNG steht für “Find Your Next Game”. Der Begriff umfasst einen Mix aus News- und Special-Inhalten auf unseren Webedia-Seiten in Kombination mit Live-Streams. Neben uns sind also auch die Kollegen der GameStar und GamePro mit am Start.

Die Streams könnt ihr auf unserem Kanal Monsters And Explosions auf Twitch streamen. Wir laden euch ein, mit uns die heißesten Releases des Jahres zu besprechen und alles, was unser Gaming-Herz sonst noch höher schlagen lässt. Freut euch auf Talks, Live-Gameplay-Sessions und massig Community-Interaktion im Chat!

Wann startet FYNG gamescom 2023? Los geht es am Dienstag, den 22. August um 18:00 Uhr, mit der Opening Night live. Hier erwarten euch neue Trailer und Ankündigungen. Mittwoch bis Samstag gibt es dann täglich ab ca. 15:00 Uhr einen bunten Content-Strauß für euch – teilweise aus unserem Studio in München, teilweise direkt und frisch vom Event aus Köln.

FYNG im Zeichen der MeinMMO

Wer von MeinMMO ist für euch auf Gamescom unterwegs? Zu unserem Vor-Ort-Team gehören:

Leya Jankowski: Unsere Chefredakteurin wird sich einige Spiele für euch anschauen und gleichzeitig überlegen, welche wir davon in Zukunft mehr auf MeinMMO betreuen werden. Zusammen mit…

Unsere Chefredakteurin wird sich einige Spiele für euch anschauen und gleichzeitig überlegen, welche wir davon in Zukunft mehr auf MeinMMO betreuen werden. Zusammen mit… Anna Alberg: Unserer Video-Producerin, wird sie außerdem mit Content Creatorn sprechen für ein paar Interviews und Eindrücke des Events für euch auf Video festhalten.

Unserer Video-Producerin, wird sie außerdem mit Content Creatorn sprechen für ein paar Interviews und Eindrücke des Events für euch auf Video festhalten. Benedict Grothaus: Aktuell arbeitet Benedict sich fleißigst durch Baldur’s Gate 3. Auf der Gamescom hat er aber für euch Survival-Games und alles etwas Obskure im Blick.

Aktuell arbeitet Benedict sich fleißigst durch Baldur’s Gate 3. Auf der Gamescom hat er aber für euch Survival-Games und alles etwas Obskure im Blick. Mark Sellner : Unser freier Autor für MMORPG hat seinen Fokus natürlich vorrangig auf MMORPG-Vorstellungen.

: Unser freier Autor für MMORPG hat seinen Fokus natürlich vorrangig auf MMORPG-Vorstellungen. Alexander Leitsch: Nachdem sich Alexander als unser MMORPG-Redakteur unter anderem Elder Scrolls Online, Lost Ark und Ashes of Creation widmete, wird er auf der Gamescom 2023 natürlich auch MMOs für euch anspielen und testen

Wer von MeinMMO ist für euch im Stream-Programm mit dabei? Neben frischem Messe-Content werden wir natürlich auch im Stream vertreten sein. Wir werden diesen Abschnitt ab Dienstag tagesaktuell füllen. Vorbei schauen lohnt sich!

Das vollständige FYNG-Programm

Was steht alles auf dem Programm? Hier die Details.

So viel zu unserem Programm zum diesjährigen FYNG gamescom. Wir wünschen euch viel Spaß!