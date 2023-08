gamescom 2023: Wer kommt, Tickets, Preise, Datum und alles, was ihr wissen müsst

Auch in diesem Jahr findet die gamescom erneut in Köln statt. Sie gilt als einer der größten Videospielmessen der Welt und beginnt 2023 mit der Opening Night Li...

… und viele bereits veröffentlichte Switch-Spiele wie Tears of the Kingdom, Super Mario Odyssey, Everybody 1-2-Switch! oder Pikmin 4.

Da es keinen Ticket-Verkauf vor Ort geben wird, müssen alle Tickets online vorab bestellt werden. Das könnt ihr auf der offiziellen Webseite der gamescom erledigen. Dort findet ihr auch die Ticketpreise für die gamescom: Opening Night Live am 22. August sowie für gamescom congress am 24. August.

Insert

You are going to send email to