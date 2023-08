Streamer-Termine auf der gamescom 2023 – Wo ihr Gronkh, MontanaBlack, Gnu und Co. finden könnt

EA Originals zeigt im Launch-Trailer zu Immortals of Aveum, wie Magie und Shooter zusammenpassen. Das mit Unreal Engine 5 entwickelte Spiel erscheint am 22. August 2023 für PC, PS5 und Xbox. Mehr zu...

Auch in diesem Jahr findet die gamescom erneut in Köln statt. Sie gilt als einer der größten Videospielmessen der Welt und beginnt 2023 mit der Opening Night Li...

Find Your Next Game: gamescom 2023 – Tag 1: Auf geht’s mit der Opening Night Live [Update]

Trotz der großen Vielfalt an Anwesenden fehlen einige bekannte Gesichter auf der Gamescom 2023. Die Besucher werden die aktuellen Teilnehmer der diesjährigen Staffel von „7 vs. Wild“ nicht antreffen können.

Die gamescom hat sich in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Treffpunkt für Content Creator und Streamer entwickelt. Schon in den vergangenen Jahren wurde deutlich, wie immer mehr bekannte Persönlichkeiten der Online-Unterhaltung auf der Messe vertreten sind.

