Das waren die Highlights der ersten Find Your Next Game Show auf der CAGGTUS 2024

Auf der CAGGTUS 2024 fand die erste Find Your Next Game Show mit unseren Kollegen von GameStar statt. Mit einem bekannten Twitch-Streamer als Stargast gab es allerhand exklusive Gameplay-Eindrücke.

Noch bis morgen, den 7. April 2024 findet mit der CAGGTUS 2024 das große Gaming-Festival in Leipzig statt.

In diesem Rahmen veranstalteten unseren Kollegen von der GameStar die allererste Find Your Next Game Show. Als Moderatoren führten Ann-Kathrin Kuhls (aka AK) und Julius Busch durch das Programm.

Mit dabei war außerdem auch Maurice Weber, der als Redakteur der GameStar begann und inzwischen als Streamer auf Twitch aktiv ist.

Er hat eine besondere Leidenschaft für Strategiespiele, weshalb er auch direkt zu Beginn der Show über das Mittelalter-Aufbauspiel Manor Lords abnerdete.

Hier haben wir euch die Aufnahme der Show direkt eingebunden:

Exklusive Gameplays und Weltpremieren

Nachdem es seitenübergreifend auf den Webseiten GameStar, GamePro und MeinMMO immer wieder die FYNG-Wochen gab, in denen wir unsere Lieblinge und Empfehlungen vorgestellt haben, fand nun die erste Show dazu statt, bei der euch haufenweise neue Spiel-Inhalte präsentiert wurden.

So gab es zahlreiche exklusive Gameplay-Eindrücke von den Spielen:

Manor Lords

Sand Land

Jump Ship

NEO Berlin 2087

Indika

Kingmakers

Zudem wurden die Nominierten des Find Your Next Game Indie Awards gezeigt. Die Titelanwärter sind dabei Resistance 204X, Lose CTRL und Techno Banter. In einer Abstimmung auf der GamePro könnt ihr selbst für euren Favoriten unter den drei Spielen abstimmen.

Zusätzlich zu den digitalen Spielen wurde mit Avalon: The Riven Veil auch ein Brettspiel näher vorgestellt.

Am Ende gab es dann noch ein ganz besonderes Highlight in Form einer Weltpremiere von Aquapark Tycoon, einem Simulationsspiel, das nächstes Jahr seinen Release haben wird.

Maurice Weber hat sich neulich in einem YouTube-Video mit Dragon’s Dogma 2 beschäftigt und dabei die Stärken sowie Schwächen des Games herausgearbeitet. An den Mikrotransaktionen äußerte der Twitch-Streamer Kritik:

