Neues Mittelalter-Spiel auf Steam ist wie Call of Duty mit Rittern – Gibt Release-Datum bei der gamescom bekannt

Bei der Opening Night Live der gamescom 2023 gab es zahlreiche neue Infos und Einblicke zu Spielen, die in den kommenden Monaten erscheinen sollen. Darunter war auch Warhaven.

Was ist das für ein Spiel? Warhaven ist ein mittelalterliches Kriegsspiel, das von dem koreanischen Entwicklerstudio Nexon produziert wird.

Da Warhaven auf ein mittelalterliches Setting mit Fantasy-Elementen setzt, liegt der spielerische Fokus vorwiegend auf das Kämpfen mit Nahkampfwaffen wie einem Schwert. Es gibt allerdings auch magische Elemente sowie mächtige Kriegsmaschinen und Belagerungswaffen, die ihr während der chaotischen PvP-Schlachten nutzen könnt.

Gespielt werden in Warhaven unterschiedliche bekannte Modi wie Capture the Flag, Vorherrschaft und Team-Deathmatch, die vor allem aus verschiedenen Shootern wie Call of Duty und Battlefield bekannt sind.

Pro Match treten bis zu 24 Spielern (12v12) gegeneinander an. Zuvor war von 32 Spielern pro Match (16v16) die Rede, doch wie Nexon im Rahmen der gamescom bekannt gab, habe man die Anzahl der Spieler reduziert. Ebenso soll es zum Release einen kleineren Modus geben, in dem lediglich 6v6 gespielt wird.

Den Warhaven-Trailer zur ONL der gamescom 2023 seht ihr hier:

Was wissen wir zum Release? Warhaven soll am 21. September 2023 als Free2Play-Titel in den Early Access auf Steam starten. Zu einem möglichen Release auf Konsole ist derzeit noch nichts bekannt.

Bereits im Oktober 2022 gab es eine globale Beta zu Warhaven, in der Spieler das Kriegsspiel testen und sich einen ersten Eindruck verschaffen konnten.

Was sagen die Spieler zu dem neuen Trailer? Während einige Kommentatoren auf YouTube ihre Vorfreude auf Warhaven aussprechen, stehen andere dem Trailer eher kritisch gegenüber – dabei richtet sich die Kritik noch nicht mal gegen das Spiel.

Die Musikauswahl sowie einige Zeitlupen-Sequenzen kommen nicht gut an. Ein Nutzer fasst die Stimmung treffend zusammen und schreibt: „Das Spiel mag ja wirklich gut sein, aber dieser Trailer ist absolut grausam. Nicht nur die Zeitlupe von 2010, die buchstäblich niemand mag, sondern auch die gottverdammte Musik.“

Wenn ihr jetzt einen wirklich guten Trailer zu einem Mittelalter-Spiel sehen wollt, der die Fans begeistert hat, solltet ihr dringend einen Blick auf Crimson Desert werfen:

Gameplay-Trailer des Ex-MMORPGs Crimson Desert sieht zu gut aus, um wahr zu sein: „Ich glaub’s erst, wenn es da ist“