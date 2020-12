Das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) hat dieses Jahr das Kapitel Greymoor veröffentlicht und das Jahr „Das schwarze Herz von Skyrim“ genannt. Das führte euch nach Skyrim und wir wollen in einer Umfrage von euch wissen, wie euch das gefallen hat.

The Elder Scrolls Online wird stetig mit neuen Kapiteln und DLCs versorgt. Das Jahres-umfassende Abenteuer in 2020 hieß „Das schwarze Herz von Skyrim“.

Dieses führte euch mit dem Addon Greymoor in eine Gegend, die vielen bekannt vorkommen sollte. Die Rede ist von Himmelsrand, oder englisch Skyrim, das bereits aus einem älteren und gleichnamigen, Teil der Elder-Scrolls-Reihe bekannt ist.

Das dürfte bei einigen Spielern Nostalgie hervorgerufen haben. Jedoch hat nicht jeder ESO-Spieler zwingend Skyrim gespielt und mag das Kapitel trotzdem. Sowie nicht jedem ESO-spielende Skyrim-Fan das Kapitel zwingend gefallen haben muss.

Daher seid nun ihr gefragt, wie fandet ihr das Jahr 2020 im Zeichen von Skyrim?

In Greymoor trefft ihr auf solche dunklen Vampir-Fürsten

Das neue Kapitel Greymoor und seine DLCs

So begann das Jahr 2020: Los ging es mit dem DLC Harrowstorm, das zwei Verliese und die Prolog-Quest für Greymoor mit sich brachte. Die zwei Instanzen waren:

Eiskap – Dort geht ihr Gramstürmen auf den Grund, die übers Meer ziehen.

Das Unheilige Grab – Ihr begebt euch dort in eine uralte Begräbnisstätte, die wieder geöffnet wurde.

So ging 2020 weiter: Der Höhepunkt war dann die Erweiterung Greymoor, die im Mai für den PC und im Juni für die Konsolen erschien. Die führte euch nach Skyrim, um genau zu sein ins westliche Himmelsrand. Dort wartete eine düstere Hauptgeschichte und finstere Nebenquests auf euch, die einiges an Vampiren und Monstern mit sich brachten. Außerdem gab es für euch:

Die Gramstürme/Harrowstorms – Ähnlich wie die Anker könnt ihr bei diesem Gruppen-Event die Welt retten und dabei noch Loot abstauben, indem ihr Monster tötet und den Sturm auflöst.

Kynes Ägis – Eine neue Prüfung für 12 Spieler, die den Raids in ESO entspricht. Über diese Raids habt ihr abgestimmt und uns euer Ranking verraten.

Neue Gewölbe und offene Verliese.

Das neue Antiquitätensystem.

Das Mythic Gear.

Ein Highlight dabei waren natürlich die neuen Karten, die ins Spiel kamen. Neben dem westlichen Himmelsrand kam die unterirdische Schwarzweite (Blackreach) hinzu. Sie macht etwa 40 % des spielbaren Bereichs aus und macht Greymoor so zur flächenmäßig größten Erweiterung von ESO.

Wie bei ESO üblich, war der 3. DLC Stonethorn ein Dungeon-Paket. Dort warteten zwei neue Instanzen auf euch:

Der Steingarten befindet sich in der finsteren Schwarzweite. Dort treibt ein irrer Alchemist sein Unwesen.

Im Kastell Dorn trefft ihr auf Fürstin Dorn und ihre Armee aus Vampiren.

So endete das Skyrim-Jahr: Das Jahr schloss mit dem DLC Markarth. Dort warteten auf euch:

Jetzt seid ihr gefragt

So stimmt ihr ab: Nun liegt es an euch, uns eure Meinung zum Skyrim-Jahr zu verraten. Versucht bei eurer Wertung, das Jahr 2020 in ESO aus allen Blickwinkeln zu betrachten, also Story, Atmosphäre, Performance, Gameplay und was so dazu gehört.

Im folgenden Umfrage-Tool warten auf euch 6 Antwortmöglichkeiten. Zur Auswahl steht jeweils, ob ihr Skyrim gespielt habt oder nicht, und wie sehr euch das jahresumfassende Abenteuer gefallen hat. Ihr habt nur eine Stimme, achtet also darauf, euch nicht zu verklicken.

Die Abstimmung läuft bis zum Morgen des 31.12. und wir im Anschluss hier bei MeinMMO ausgewertet. Gerne könnt ihr uns zusätzlich zur Wahl noch eure Meinung in die Kommentare schreiben und so einen Beitrag zum Artikel leisten.

Momentan läuft in ESO noch das Neujahrs-Event, bei dem ihr tolle Belohnungen abstauben könnt. Unter anderem ist es eure letzte Chance, noch einen magischen Hirsch, einen Indrik, als Mount zu erspielen. Rein schauen lohnt sich also.