Welche ist eure Lieblingsklasse in ESO?

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

In dem MMORPG The Elder Scrolls Online müsst ihr euch bei der Charaktererstellung für eine von 6 verschiedenen Klassen entscheiden. Aber welches ist die beliebteste? Nehmt hierzu an unserer Umfrage auf MeinMMO teil.

