The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Wie lange habe ich Zeit? Das Event startet am 17. Dezember 2020 um 16:00 Uhr deutscher Zeit und endet am 5. Januar 2021 um 16:00 Uhr deutscher Zeit.

Ich will in ESO unbedingt einen Indrik, aber die Zeit wird knapp

Was ist das für ein Hirsch? Indriks sind magische Hirsche, die ihre Form verändern können. Für gewöhnlich müsst ihr in ESO für ein solch exotisches Mount echtes Geld springen lassen .

