Zusammen mit Bethesda verlosen wir Collector’s und Standard Editions von ESO Greymoor. Versucht euer Glück und gewinnt eine zu Weihnachten.

Was ist aktuell in ESO los? Während der Game Awards 2020 hat ESO die Gelegenheit genutzt und direkt ihre neue Erweiterung enthüllt. „Im Jahr 2021 hält die Zerstörung in Tamriel Einzug!“, heißt es düster in der Ankündigung. Und tatsächlich: der erste Trailer zu „Tore von Oblivion“ verheißt nichts Gutes.

Das Reich des Vergessens, Oblivion, ist ESO-Fans schon lange bekannt. Eines der ersten RPGs der Elder-Scrolls-Reihe drehte sich nämlich um Oblivion. In der Geschichte mussten die Spieler die Tore zu dieser Dimension wieder fest verschließen. Mit dem neuen Addon kommen diese Tore nun auch zu ESO.

Für den 21. Januar hat Bethesda ein großes Event angekündigt, auf dem weitere Infos zu dem kommenden Addon veröffentlicht werden. Doch während wir auf die Oblivion-Erweiterung warten, gibt es hier bei MeinMMO etwas zu gewinnen.

Was kann man hier gewinnen? In Zusammenarbeit mit Bethesda verlosen wir an euch satte 5 physische Collector’s Editions von ESO Greymoor. Eine solche CE enthält:

Das Spiel ESO Greymoor mit Steel Book

Vampirfürst-Statue

Karte vom westlichen Himmelsrand

4 Sammelmünzen

Ein Monat ESO Plus

Begleiter Todeshund

Outfit des Schwertthanes

Kryptawächter Todeshund

Kugel des Magus als Andenken

Himmelsrand-Aktionenpaket

Das sind die Inhalte der CE von ESO Greymoor

Dazu kommen 5 Standard Editions von ESO, die das Basis-Spiel und alle Erweiterungen enthalten. Zusammen werden die beiden Editions den Gewinnern eine vollständige ESO-Erfahrung liefern.

Wie kann ich mitmachen? Wenn ihr die schicken Gewinne haben wollt, dann braucht ihr zunächst einen MeinMMO-Account.

Schreibt uns in den Kommentaren, welches der vielen Völker von ESO euer absoluter Favorit ist und warum. Unter allen gültigen Kommentaren verlosen wir je eine Greymoor Collector’s Edition und eine Standard Edition.

Die Gewinner werden nach dem Ende des Giveaways zufällig ausgelost und per Mail kontaktiert, um die notwendigen Daten für den Versand zu erfragen. Kontaktiert wird die Mail-Adresse, die ihr bei der Erstellung des MeinMMO-Accounts genutzt habt. Die Daten werden ausschließlich für den Versand verwendet und anschließend gelöscht.

Das Gewinnspiel endet am 14. Dezember um 12:00 Uhr.

Viel Glück an alle Teilnehmer!

