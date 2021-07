Gewinnt bei unserer Verlosung einen von 3 dicken Paketen mit Premium Bundle und der digitalen Blackwood Collector’s Edition zur neuen Erweiterung von ESO: Blackwood. Macht mit!

Das neue Addon von ESO, Blackwood, ist nun seit einem Monat raus und die Spieler konnten sich mittlerweile ordentlich in den neuen Inhalten austoben. Das wären zum Beispiel die großen Oblivion-Portale, die in das Reich des Vergessens führen, wo ihr Gegner und Bosse bekämpfen könnt. Auch das neue Gefährten-System wurde mit Blackwood eingeführt, und ihr werdet von nun an von NPC-Gefährten beim Questen untersützt, falls ihr es wollt.

Um das Addon zu feiern, haben wir nun eine schicke Verlosung für euch vorbereitet.

Wie geht’s ESO: Blackwood einen Monat nach Release?

Schicke Statuen, Kunstdrucke und mehr

Das wird verlost: In Zusammenarbeit mit Bethesda Europe verlosen wir je drei Premium Bundles und ESO Collection: Blackwood Collector’s Editions.

Ein Premium Bundle enthält:

Eine Mehrunes Dagon Statue (16,5 cm, handbemalt)

Ein Mehrunes Dagon Kunstdruck (40,6 cm x 22,8 cm)

Ambitions-Zeichen in Bronze-Optik







Das sind die Inhalte des Premium Bundles

Zu jedem Premium Bundle kommt außerdem eine ESO Collection: Blackwood Collector’s Edition, die folgende Inhalte hat:

Das Grundspiel

Alle bisherigen Erweiterungen: Morrowind, Summerset, Elsweyr und Greymoor

Die neue Erweiterung Blackwood.

Zusätzliche Ingame-Inhalte der Collector’s Edition

Bei der ESO Collection können die Gewinner entscheiden, für welche Plattform sie den Code erhalten wollen. Es sind alle Plattformen möglich, für die ESO verfügbar ist, außer Stadia. Selbst wenn ihr also noch kein ESO spielt, könnt ihr mit der ESO Collection direkt loslegen.

Wie kann ich mitmachen? Um an der Verlosung teilzunehmen, benötigt ihr zunächst ein Account bei MeinMMO. Den braucht ihr, um bei uns Kommentare verfassen zu können.

Schreibt uns außerdem in dem Kommentar, für welche Plattform ihr die ESO Collection: Blackwood gerne hättet

Die Gewinne werden unter allen Teilnehmern ausgelost, die unter dem Artikel einen gültigen Kommentar verfasst haben. Bedenkt, dass Kommentare, die unseren Teilnahmeregeln nicht folgen, nicht in den Lostopf aufgenommen werden.

Die Gewinner werden von uns per Mail kontaktiert an die Mail-Adresse, die bei der Erstellung des MeinMMO-Accounts verwendet wurde. Für den Versand der Gewinne werden wir den vollständigen Namen und Adresse der Gewinner an Bethesda Europe weiterleiten. Die Daten werden nur für den Versand verwendet und danach gelöscht.

Die Verlosung endet am 5. Juli.

Teilnahmebedingungen

Veranstalter ist die Webedia Gaming GmbH, Ridlerstraße 55, 80339 München, vertreten durch den Geschäftsführer Marc-Andreas Albert. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Benutzer diese Teilnahmebedingungen.

Mitarbeiter der Webedia Gaming GmbH, der teilnehmenden Firmen und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, der die eMail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die Webedia Gaming GmbH hat das Recht, Teilnehmer auch ohne Angabe von Gründen von der Teilnahme an Verlosungen auszuschließen, wenn diese schuldhaft gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder in unlauterer Weise versuchen, Einfluss auf die Verlosung zu nehmen. Dies gilt besonders bei Störung, Bedrohung und Belästigung von Mitarbeitern oder anderer Teilnehmer.

Die angegebenen Daten werden unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) ausschließlich für die Zwecke dieses Gewinnspiels elektronisch verarbeitet und genutzt. Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt zeitnah zur Verlosung per E-Mail unter Verwendung der bei der Anmeldung gemachten Angaben. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich.

Gewinnausschüttung gegebenenfalls vorbehaltlich Altersverifikation. Die Preise sind nicht übertragbar. Der Gewinner akzeptiert gegebenenfalls notwendige Änderungen des Gewinns. Die Webedia Gaming GmbH behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen auch unangekündigt zu ändern. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Alle Infos zu Blackwood findet ihr in unserem Artikel dazu:

