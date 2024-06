Elden Ring: Ein Fan zeigt einen Trick bei einem Boss, den selbst Spieler mit über 500 Stunden nicht kennen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Allerdings zeigt pegla43, dass es möglich ist, sich frech an den Bossen vorbeizuschleichen. Der Reddit-User tritt durch die Tür und geht rechts an der Wand entlang. So gelangt er zu einer Gnade, die die meisten Spieler wohl erst nach dem Kampf entdecken.

Stichwort Bossraum: Bis auf wenige Ausnahmen beginnen die Bosskämpfe in Elden Ring, sobald ihr den Ort der Schlacht betretet. Die meisten Spieler dachten wohl, das wäre in diesem Fall genauso.

Was ist der Trick? Der Reddit-User pegla43 zeigt in einem Video , wie man sich den nervigen Laufweg zum Boss sparen kann. Der ist zwar verglichen mit den frühen Spielen der Dark-Souls-Reihe vergleichsweise kurz, kann aber trotzdem nerven, wenn man für das Duo mehrere Versuche benötigt.

Beide Gegner tauchen schon früher in anderen Gebieten auf, allerdings jeweils allein. In der Kombination können sie euch das Leben ziemlich schwer machen – vor allem, weil der Kampf schnell unfair werden kann.

Um welchen Boss geht es? In einem der Endgame-Gebiete, dem Zerfallenen Farum Azula, trefft ihr auf einen Boss, der eigentlich Zwei in Einem ist. Sie nennen sich Godskin Duo und bestehen aus dem Adligen der Götterskalpe (Godskin Noble), und dem Apostel der Götterskalpe (Godskin Apostle).

Ein User auf Reddit hat in einem Post gezeigt, wie sich Spieler viel Frust bei einem der nervigsten Bosse in Elden Ring sparen können. Die Lösung ist verblüffend einfach, trotzdem kennen sie viele Fans auch nach zahlreichen Stunden Spielzeit nicht.

