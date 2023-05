Diablo 4: Twitch-Streamer sagt: „Wer sich kein Spiel für 70 € leisten kann, muss sein Leben in den Griff kriegen“

Der Streamer Asmongold gilt auf Twitch als Koryphäe für Spiele wie World of Warcraft oder Diablo 4. Er vertritt aber auch den typischen „American Way of Life“: Leute sollen sich gefälligst nicht so anstellen und sich selbst helfen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Für Spieler, die sich über die teuren Preise von Videospielen aufregen, hat er kein Verständnis.

Das war die Situation:

Gestern Abend oder aus unserer Sicht heute Morgen um 7 Uhr hing Asmongold noch auf Twitch ab, zeigte Diablo 4 und unterhielt sich länger mit seinen Zuschauern. In seinem Chat gab es viel Kritik an Blizzard und Diablo 4.

Es ging etwa um die dekadenten Preise bei der Diablo-Reihe nach Diablo Immortal und dass Blizzard den PVE-Modus von Overwatch gestrichen hat. Asmongold stimmte einem Teil der Kritik zu. Merkte aber auch an, dass die Leute mittlerweile so heiß darauf seien, Blizzard zu kritisieren, dass sie es mit einiger Kritik auch übertreiben.

Er sagte: Einige Leute wollten sich nur skeptisch zeigen, weil sie dann clever erscheinen.

Asmongold zeigt Steam-Bibliothek – Spiele nach 40 Stunden sind „Ihr Geld wert“

Was löste die Diskussion aus? Asmongold sagte, ihm sei es egal, wenn Blizzard Diablo 4 nach dem Release ruiniere. Er sei so heiß auf Diablo 4, dass er es einen Monat lang suchten werde und somit hätte er „das Geld wieder raus, was er reingesteckt hat.“

Er zeigte dann seine Steam-Bibliothek und wollte Spiele vorstellen, die er zwar nur kurz gespielt hat, die aber sein Geld wert waren. Games wie Cuphead oder Hades, die er einmal durchgespielt und danach nie wieder angefasst hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Asmongold weist Zuschauer zurecht: Hört auf, um 3 Uhr morgens Streams zu schauen, wenn ihr kein Geld habt

Ein Nutzer im Twitch-Chat schreibt dann sinngemäß: „Um sowas sagen zu können, müsse man ja Millionär sein.“

Daraufhin wurde Asmongold ernst:

Ihr denkt, man muss Millionär sein, um sich ein 70-$-Spiel leisten zu können? Bro, ich bin jetzt mal ehrlich. Die Leute wollen es vielleicht nicht hören, aber es ist die Wahrheit. Wenn du dir kein Spiel für 70 $ leisten kannst und du lebst in den USA oder einem Land der 1. Welt, dann ist dein kleinstes Problem der Preis für Videospiele. Du musst aufhören, über Videogames nachzudenken. Du musst aufhören, um 3 Uhr morgens Streams zu schauen. Du musst dein Scheiß-Leben auf die Reihe kriegen. Und warum weiß ich das? Aus Erfahrung. Ich war genau in dieser Situation und hab genau das gemacht.

Wie wird das diskutiert? Wie vieles, was Asmongold sagt, wird die Aussage kontrovers diskutiert. Leute, die seine Ansichten teilen, stimmen ihm zu: Das Median.-Einkommen in den USA betrage über 31.000 $ im Jahr – die ungefähr 100 $ pro Spiel würden da nicht ins Gewicht fallen. Zudem seien die Preise für Videospiele über Jahrzehnte stabil.

Wer Asmongold kritisch sieht, sagt, dass ihn die Einstellung “Geh arbeiten und grinde” stört. Andere sprechen davon, dass es ein typischer “Streamer-Take” sei. Durch das viele Geld wohl etwas realitätsfern.

Das steckt dahinter: Aus vielen Andeutungen ahnt man, dass Asmongold aus relativ schwierigen Verhältnissen stammt und einen langen Weg hinter sich hat. Er musste seine geplante Ausbildung unterbrechen, um sich um seine chronisch kranke Mutter zu kümmern, die unter COPD litt, einer Erkrankung der Atemwege (via svg.com). Zu der Zeit begann er auch mit dem Streamen und hatte extremen Erfolg. Daher rührt sicher auch sein Selbstverständnis.

Wie weit er sein Leben aber im Vergleich zu früher umgestellt hat, weiß man nicht. Er hat augenscheinlich vor allem von „Schau Streams um 3 Uhr morgens“ auf „Mach selbst Streams um 3 Uhr morgens“ umgesattelt.

Ob er sein Leben so wirklich im Griff hat, scheint jedoch fraglich:

Twitch-Streamer Asmongold verrät, wie man nervige Übernachtungsgäste loswird, um morgens gleich wieder WoW spielen zu können