Spieler erinnert: „Diablo 4 ist nicht Diablo 2 oder 3“ – Löst riesige Diskussion um gute Features aus

Diablo 2 gilt als der Höhepunkt der Reihe und immer wieder rufen vereinzelte Stimmen danach, dass das neue Diablo 4 doch bitte genau so werden soll. Ein Fan sagt nun: Das wird es nicht, und das ist auch gut so. Hunderte steigen in die Diskussion ein und erklären, was gut und was schlecht daran ist.

Woher kommt die Diskussion?

Diablo 3 war vielen Fans der Reihe „zu bunt“, Immortal ohnehin „kein echter Teil der Reihe“. Die Hardcore-Fans sehnen sich nach der Zeit von Diablo 2 zurück.

Bei Diablo 4 war schon relativ früh klar, dass es wieder düsterer sein will und sich an dem Stil von Diablo 1 und Diablo 2 zu orientiert.

Der Chef hat bereits versprochen, dass Diablo 4 die besten Features der Vorgänger bekommt, aber das führt offenbar zu unterschiedlichen Auffassungen der „besten Features“.

Darüber wird nun diskutiert: In einem Thread auf Reddit hat der Ersteller mit der simplen Aussage: „Diablo 4 ist nicht Diablo 2 oder 3“ schon über 640 Kommentare angesammelt. Ein enormes Ausmaß für das Subreddit.

Seine Idee war eigentlich nur, dass er alle 3 Vorgänger (ohne Immortal) gespielt habe, aber kein Interesse daran hätte, die alten Mechaniken noch einmal zu sehen: „Warum können die Leute in ihrem Leben nicht einfach vorwärtsgehen?“

Abgesehen von einigen wenigen Scherz-Antworten erhält der Ersteller viel Zuspruch, aber auch Kritik von anderen Nutzern.

„Diablo 4 fühlt sich an wie das, was Diablo 3 hätte sein sollen“

Einige Kommentare gehen auf die schlechten Seiten von früher ein. Das berühmte „Inventar-Tetris“ etwa, das einige wenige wiedersehen wollen, sei einfach nur grausam. Es sei gut, dass Diablo 4 solche Features nicht übernimmt.

Dennoch sei der neue Teil näher an Diablo 2 als am direkten Vorgänger Diablo 3. Es fühle sich mehr wie ein Teil des Franchise an. Dass man etwa nicht beliebig neu skillen könne oder Items wieder eine Bedeutung haben, liefere mehr Wiederspielbarkeit, weil es plötzlich wichtiger sei, wie man seinen Charakter baut. Und im Zweifel müsse er eben neu erstellt werden. In einem ausführlichen Kommentar heißt es:

Was die Mechaniken angeht, haben wir denke ich die richtige Menge von früheren Iterationen, um eine starke Basis für ein richtig solides Diablo-Spiel zu erschaffen. Ich würde gerne Zauber [Anm. d. Red.: gemeint sind „Charms“ aus Diablo 2] sehen, einen echten Würfel (hoffentlich horadrisch), der das Inventar halten kann, Runen und andere Dinge […] Aber Diablo 4 ist näher an Diablo 2, als es Diablo 3 war.

Willkommen sei vor allem, dass Diablo 4 das erdrückende, düstere Gefühl der ersten beiden Teile zurückbringe. Enge Räume, wo jederzeit eine tödliche Gefahr lauern kann – das sei genau das, was Diablo ausmache.

Generell sei nichts falsch daran, gute Dinge aus der Vergangenheit zu übernehmen. Vergleiche helfen dabei, sich besser orientieren zu können und daran sei auch nichts falsch. Nur das ständige Streiten darum bringe nichts.

