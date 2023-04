Eine einzige Entscheidung änderte das Schicksal von Diablo für immer – Und es dauerte nur einen Freitagnachmittag

Wir stellen euch in einem kurzen Video Disney Speedstorm vor und was ihr in dem neuen Racing-Game erwarten könnt.

Anschließend begann Brevik die Arbeit und war bereits nach wenigen Stunden fertig – nicht wie von ihm erwartet erst in einem Monat oder mehr: Am Freitagnachmittag habe ich mit der Arbeit begonnen, und am Freitagabend war sie fertig .

Bevik stellt Diablo an einem Nachmittag um: Trotz seiner Zweifel entschied Brevik an einem Freitag, dass er die Umstellung von Diablo auf ein real-time-System selbst starten werde und schickte seine Mitarbeiter nach Hause.

Wir können es ja mal versuchen. Ich denke, das ist dumm. Ich denke, es ist eine Verschwendung von einem Monat, um das zu machen. Wir haben dieses Spiel zu günstig gemacht. Wir werden zurückgehen. Wir werden versuchen, noch mehr Geld zu bekommen, zur gleichen Zeit. Ja, wir werden jetzt länger brauchen, um das Spiel zu entwickeln, weil es dieses Echtzeit-Ding sein wird. Wir brauchen also nicht nur eine zusätzliche Meilenstein-Zahlung, sondern wir werden auch einen Monat lang nichts zeigen oder darüber reden können, weil es einfach so lange dauert, das zu machen.

Um welche Entscheidung geht es? Brevik erzählt in dem Interview, dass Diablo ursprünglich als ein „turn-based-RPG“ entwickelt wurde, in dem Bewegungen oder Angriffe einzelnen Züge gewesen wären. Ähnlich wie bei der Spielereihe X-COM oder dem neuen Wartales auf Steam .

In einem Interview auf dem YouTube-Kanal “Ars Technica” sprach er nun über die Entwicklung von Diablo und offenbarte, wie eine Entscheidung das Spiel für immer veränderte und zu dem machte, wie wir es heute kennen (via YouTube )

David Brevik ist ein Spieleentwickler und ehemaliger Chef von Blizzard North. In den 90ern und frühen 2000ern arbeitete Brevik an Diablo 1 und 2 und gilt seither als der Vater von Diablo. Im Jahr 2003 verließ Brevik das Entwicklerstudio und sagte 2021, Blizzard sei für ihn gestorben .

