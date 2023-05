Blizzard zeigt jetzt schon 17 Mounts für Diablo 4, sehen genauso düster aus, wie sie sein sollten

Der Release von Diablo 4 ist nicht mehr lange weg und so hat Blizzard schon einen kleinen Teaser bezüglich der Mounts offenbart. 17 Exemplare können nun bestaunt werden und sie sehen genauso aus, wie ihr es euch vorstellt.

Was ist das für ein Teaser? Blizzard hat in ihrem Twitter-Account zu Diablo 4 ein GIF mit insgesamt 17 Mounts offenbart. Diese wurden in einem Schnelldurchlauf präsentiert, während Blizzard euch fragt, welches noble Ross ihr gerne in Diablo 4 reiten würdet. Das GIF haben wir euch hier eingebunden:

Wir zeigen euch nun alle Skins im Einzelnen und listen euch diese in unserer Übersicht auf.

Diablo 4: Alle 17 Mounts in der Übersicht

Welche Variationen gibt es für die Mounts? Bislang wurden 17 Mounts im Vorfeld veröffentlicht. Was in der Übersicht auffällt, sind vor allem die grässlich entstellten und widerlich gestalteten Design der Reittiere, die passend zum Setting von Diablo 4 munden, sieht selbst:

Pferde, mit abgezogener Haut, blutig beschmiert oder sogar mit eingeritzten Runen. Blizzard hat sich viele Designs ausgedacht, bei dem sich bestimmt für jeden Helden etwas finden lässt. Auffallend ist jedoch, dass außer der zweiten Variante der Mounts kein wirkliches mit Flammen oder Glut durchzogenes Höllenross bislang existiert.

Zudem ist auch unklar, ob es sich hierbei um die vollständige Sammlung aller zum Release vorhandenen Mounts handelt oder es nur ein kleiner Vorgeschmack auf die große Vielfalt ist.

Wann hat Diablo 4 seinen Release? Der Release von Diablo 4 findet am 06. Juni statt. Davor wird es aber noch einen Server Slam geben, bei dem ihr eine letzte Chance habt Diablo 4 in seinem Beta-Zustand zu testen. Dieser findet am 12-14. Mai statt.

Wie findet ihr bislang alle Mounts, die präsentiert wurden? Ist ein Pferd für euch dabei oder lehnt ihr jegliches Design ab?

