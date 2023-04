Blizzard erklärt, wann ihr Mounts in Diablo 4 nutzen könnt und erspart euch mühsamen Grind

Dank eines Kommunikations-Fehlers kursierte die Vermutung, dass ihr eure Mounts in Diablo 4 erst nach dem Abschluss der Kampagne nutzen könnt. Blizzard hat aber nun den Fall der Pferde aufgeklärt und klargestellt, wann ihr reiten dürft.

Was war das für ein Fehler? Blizzard hatte in seinem neuesten Blog-Post für Diablo 4 über verschiedene Dinge rund um Skills, Transmog sowie Ausrüstungen gesprochen. Darüber hinaus gab es einen Part in diesem Blog, der beschrieb, wann man Mounts freischaltet und wie das mit den kosmetischen Items funktioniert.

Blizzard berichtete erst, dass Mounts „freigeschaltet nach Abschluss der Hauptquestreihe mit einem Charakter“ werden. Das war jedoch falsch und infolgedessen wurde der Absatz abgeändert: „Wird durch das Abschließen einer Questreihe freigeschaltet, während ihr auf natürliche Weise durch die Hauptstory-Kampagne fortschreitet“.

Die Änderung kam jedoch zu spät und überall kursierte die Meldung, dass Spieler erst zu einem viel zu späten Zeitpunkt das Reiten lernen dürfen, was jetzt jedoch nicht der Fall sein wird.

Mit einem Mount werdet ihr es auch leichter haben, ins Endgame von Diablo 4 zu reiten:

Mounts sind an eine Quest gebunden, die ihr früh abschließen dürft

Wann können Mounts freigespielt werden? Wer in der Beta von Diablo 4 mitgemacht hat, wird bestimmt schon die Ställe besucht haben. Dort befindet sich ein gütiger Stallmeister, der darauf wartet, euch eine Quests für euer Mount zu geben. Jedoch könnt ihr diese nicht annehmen, da ihr sie nur in der Vollversion spielen dürft.

Die Quests heißt “Mount Donan’s Favor” und kann erst im weiteren Verlauf der Hauptkampagne angezockt werden. Spieler auf Reddit vermuten, dass die Quest erst in Akt 2 gezockt werden kann, wenn man weitere Teile von Sanktuario erkunden darf.

Aktuell ist aber noch unklar, wann genau diese Quest zur Verfügung steht. MeinMMO hat bei den Entwicklern bereits nachgefragt, wann die Quest kommt. Eine Antwort haben wir aber noch nicht erhalten.

Nun wisst ihr, wie man das Mount freispielt, doch wie sieht es mit den kosmetischen Items aus, die selten und schwer zu fassen sind? Blizzard bietet da auch mehr Infos.

Müssen kosmetische Items für Mounts erneut erspielt werden? Blizzard hat in seinem abgeänderten Blog-Post noch weiteres zu verkünden:

Reittiere werden durch das Abschließen einer Questreihe freigeschaltet, während ihr auf natürliche Weise durch die Kampagne der Hauptgeschichte voranschreitet. Reittiere verfügen über eine Reihe von Anpassungsoptionen, wie z.B. verschiedene Arten von Reittieren, Rüstungen und Trophäen. Ein Beispiel dafür ist die „Cry of Ashava“-Mount-Trophy-Belohnung, die beim bevorstehenden Server-Slam verdient werden kann. Diese Verzierungen verwandeln euer treues, altes Ross in ein höllisches Schlachtross. Mount-Trophäen können an der Flanke oder am Sattel eures Pferdes befestigt werden. Es gibt Dutzende von Trophäen in Sanctuary. Sobald ein Reittier freigeschaltet ist, kann es in allen Spielmodi für alle Charaktere verwendet werden, die der Spieler erstellt. via blizzard.com

Blizzard spricht hier von “Sobald ein Reittier freigeschaltet ist” nicht von “Sobald eurer Reittier freigeschaltet ist”. Es ist also gut möglich, dass die Entwickler hier von den Skins eurer Mounts in der Einzahl sprechen als von eurem tatsächlichen Mount, denn davon gibt es nur eins.

Auch hier haben wir bei den Entwicklern nachgefragt, da die Formulierung etwas unklar ist.

Bislang gehen wir davon aus, dass alle Trophäen, Skins und Rüstungen eurer Reittiere nur 1x ergattert werden müssen und für euren kompletten Account und allen Helden gelten.

Das würde auch dazu passen, dass man während der erneuten Beta einen Mount-Skin freispielen kann, aber Fortschritt des Beta-Charakters nicht in das Hauptspiel übertragen wird.

Wie findet ihr bis dahin das Feature der Mounts? Glaubt ihr, sie sind nützlich oder werdet ihr lieber Sanktuario zu Fuß erkunden? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

