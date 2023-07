Diablo 4: Einen zweiten Charakter vor Season 1 anzufangen, war die beste Entscheidung überhaupt

Diablo 4 ist nun seit einem Monat spielbar. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat wie hunderttausende weitere Spieler fleißig gezockt, bis irgendwann eine „Wand“ kam. Sein Entschluss: ein neuer Charakter muss her, und das hat nochmal alles verändert.

Ich hatte mit meinem ersten Charakter enorm viel Spaß. Mit meiner Zauberin habe ich Diablo 4 neu erlebt, mir die ganzen Endgame-Inhalte angesehen und stundenlang an Builds geschraubt, bis ich mit meinem starken Blizzard-Build endlich zufrieden war.

Trotzdem wurde es ab Stufe 70 irgendwann recht zäh. Das geht übrigens vielen so, denn ab dieser Stufe gibt es eine dicke „Loot-Wand“, die Verbesserungen stark verlangsamt. Aber hier zählt nur noch der Hardcore-Grind.

Und selbst der hat mir eigentlich Spaß gemacht, aber es gab ein großes Problem: Die Alptraum-Dungeons, in denen sich der größte Teil vom Endgame-Grind abspielen soll, lohnten sich einfach nicht wirklich. Sie machten mir super großen Spaß, aber waren zu hart für das, was sie lieferten. Oder eben nicht lieferten.

Mit dem ersten großen Patch sind Alptraum-Dungeons erst lohnender geworden, gewähren mehr EP und beherbergen mehr Gegner. Also habe ich mir bis dahin gesagt: bevor die Luft raus ist und ich mich kaputt grinde, warte ich auf den Patch und schaue mir eine neue Klasse an.

Beste Entscheidung.

Mit meiner Zauberin war ich schon sehr zufrieden, aber meine neue Barbarin macht mir genauso viel Spaß. Hier mein Blizzard-Build vom Main:

Die ganze Welt erkunden ohne „Pflichten“

Nach dem ersten Durchspielen der Kampagne kann jeder Charakter sie überspringen und im „Abenteuer“-Modus starten. Hier sind direkt alle Hauptstädte freigeschaltet und man kann die „Kopfgelder“ vom flüsternden Baum erledigen, Dungeons grinden, Weltbosse suchen und mehr.

Anders als beim ersten Durchspielen gibt es aber kaum Grenzen. Abgesehen davon, dass die Gegner in bestimmten Gebieten ein höheres „Mindest-Level“ haben, steht die ganze Welt offen. Heißt für mich, ich muss nicht der Story folgen, sondern mache, worauf ich Bock habe.

Ich habe als Zweitcharakter einen Barbaren angefangen. Der gilt als ziemlich schlecht am Anfang. Für mich galt das nicht, denn durch meinen Main hatte ich schon heftige Stat-Boosts und Skill-Punkte durch den Realm-Fortschritt. Der Einstieg ist viel leichter.

Jeder neue Charakter fängt mit 10 Skillpunkten und mindestens 75 in jedem Stat an, wenn ihr alle Statuen von Lilith besucht habt.

Der Fokus lag bei mir beim zweiten Durchspielen viel mehr auf dem Gameplay. Ich habe mehr darauf geachtet, wie ich die Welt wahrnehme, was ich eigentlich wirklich machen will, wenn es keine Story gibt.

So habe ich Diablo 4 ganz neu kennengelernt. Statt dem fußlahmen Lorath zu folgen oder zum 12. Mal Elias die Nase zu brechen, statt mich nochmal in Lilith zu verlieben und sie dann verraten zu müssen, gehe ich einfach Dämonen kloppen. Das, wozu man Diablo am Ende des Tages eben spielt.

Und das ist noch nicht einmal der größte Vorteil.

Beim zweiten Leveln konnte ich auch unsere eigenen Tipps erneut auf den Prüfstand stellen und bin äußerst zufrieden:

Alles, was ich bekomme, hilft meinem Main weiter

Dadurch, dass ich mit meiner Zauberin schon alles erledigt habe, was man so erledigen „muss“, konnte ich mich mit der Barbarin auf das Wesentliche konzentrieren, also: Looten und Leveln. Und hier kommt das System der geteilten Beute aller Charaktere zum Tragen:

ich sammle mit dem neuen Charakter haufenweise Obolusse aus Events

so gut wie die gesamte, gefundene Ausrüstung kommt zum Schmied für massenhaft Crafting-Ressourcen

andere, seltene Materialien wie zermahlene Tierknochen farmt der Zweitcharakter ganz nebenbei in Dungeons

Mehr zum Thema Ich bin jetzt im Endgame von Diablo 4 und freue mich mehr über „gelbe“ Items als über Legendarys von Benedict Grothaus

Als nettes Schmankerl gibt es außerdem noch ein paar neue Titel dazu. Eigentlich fand ich das Feature ziemlich doof, aber seit meine Zauberin eine tödliche Spinne sein kann, suche ich immer nach neuen, coolen Kombinationen. Darum spiele ich jetzt meine Barbarin Brigitte, die brutale Brutalistin … wenn auch eher, weil ein Kollege sehr auf Alliterationen steht und ich ihn zum Schmunzeln bringen wollte.

Sogar den Kodex der Macht habe ich nun fast komplett gefüllt, und das größtenteils, indem ich einfach nur gelevelt habe. Bei neuen Kopfgeldern vom flüsternden Baum habe ich stets die Dungeons ausgewählt, deren Aspekt ich noch nicht bekommen habe. So lassen sich später viel leichter Builds für alle Klassen bauen, falls ich noch mehr zocken will.

Die besten Builds findet ihr in der Tier List für Diablo 4.

Der einzige Nachteil, den ich bisher entdecken konnte, sind Edelsteine. Die sammle ich aus Prinzip nicht mehr ein, aber die, die meine Zauberin noch übrig hat, kann ich wegen zu geringer Stufe nicht anlegen. Und das Gold bleibt leider sehr knapp. Das ist jetzt gerade ab Stufe 50 beim neuen Charakter ziemlich ätzend.

Aber allein, mich noch einmal in neue Klassen-Mechaniken einzufuchsen, hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich darauf, das in Season 1 wieder machen zu können. Nur jetzt will ich das noch nicht tun, um mir noch ein wenig Neues für das Kommende offenzulassen.

Und irgendetwas an Expertise muss ich auch noch für die anderen aus dem Team hier übrig lassen, wenn ich Diablo 4 nicht sowieso irgendwann wie ein MMO spiele und bei einem Helden bleibe:

Blizzard stellt klar: Ihr braucht keinen neuen Charakter alle 3 Monate in Diablo 4, aber …