Gold ist in Diablo 4 plötzlich wieder die wichtigste Währung und Fans können damit gar nicht umgehen

In Diablo 4 braucht ihr für alles mögliche Gold. Das dürfte jedem Diablo-Spieler bekannt vorkommen, aber entgegen der beliebten Vorgänger, ist Gold in Diablo 4 Mangelware. Zugleich ist fast alles teuer. Das stört Fans, die sich hier Besserung wünschen.

Warum ist Gold so wichtig?

Ihr braucht Gold in Diablo 4, um Edelsteine herzustellen, legendäre Aspekte zu extrahieren oder Legendarys herzustellen. Auch, wenn ihr starke Items kaufen wollt, kostet das gerne eine Million oder mehr.

Außerdem müsst ihr ziemlich viel blechen, wenn ihr euren Charakter neu skillen wollt.

Am Teuersten sind jedoch Verzauberungen. Wer den perfekten Ring oder das perfekte Amulett haben will, zahlt schnell mehrere Milliarden.

Warum ist das ein Problem? Den perfekten Build zu finden, ist das Bestreben vieler Spieler in Diablo 4. Dazu müssen sie aber immer wieder ihre Skills anpassen, die Paragon-Bretter und -Punkte neu anordnen und ihre Ausrüstung verzaubern.

Das alles kostet Gold und im Falle von Verzauberungen steigen die Kosten hier sogar mit jedem neuen Versuch auf demselben Item immer weiter. Es gibt Berichte von Spielern, die über 100 Millionen für einen einzigen Reroll zahlen müssen.

Verzauberungen ermöglichen es euch, einen Wert auf einem Item neu auszuwürfeln. Ihr könnt dann aus zwei zufälligen Werten aussuchen, die auf dem Item erscheinen können. Die Probleme hier sind:

es kann auch derselbe Wert nochmal erscheinen

es können schlechtere Werte auftauchen

der gleiche Wert kann mehrmals auftauchen, sodass ihr effektiv keine Änderung habt

das Spiel zeigt euch nicht an, welche Werte möglich sind

Gerade, wenn ihr an einem Build feilt oder ihn perfektionieren wollt, kostet das schnell Millionen oder Milliarden. Spieler beschweren sich: so viel Gold kann man gar nicht farmen.

Ihr findet die besten Builds in unserer Tier List für Diablo 4. Im Video verraten wir, wann es sich lohnt, Items zu verkaufen. So kommt ihr wenigstens an etwas mehr Geld:

Gold war früher unwichtig, jetzt gibt es nicht genug

Wie der Nutzer seanbud auf Reddit erzählt, sind die hohen Gold-Kosten gar nicht das große Problem. Schlimmer sei, dass es keine Möglichkeiten gebe, wirklich an viel Gold zu kommen.

Harte Bosse wie der Butcher lassen nur wenig Gold fallen, es gibt keinen Goldfund-Bonus auf Ausrüstung wie früher und der Gier-Schrein gewährt nur wenige Hundert Gold pro Gegner, wenn ihr Glück habt. Auch die Goblin-Höhle aus Diablo 3, wo man leicht Millionen farmen konnte, fehlt.

Mehr zum Thema Diablo 4: Gold farmen, so geht’s schnell und leicht von Benedict Grothaus

Besonders fragwürdig sei, dass man Edelsteine für mehrere Zehntausend Gold herstellen müsse. Will man sie aber wieder an einen Händler verkaufen, seien sie nur noch ein paar Goldstücke wert. Spieler sprechen hier von Raffgier.

Reich werden klappt so nicht. Ohne einen „Jackpot“ sei es nicht möglich, Gold zu machen. Hunderte Nutzer stimmen zu, dass hier Buffs nötig sind, vor allem bei dem nahezu nutzlosen Schrein der Gier.

Das ist vor allem deswegen so kurios, weil Gold in Diablo 4 traditionell die „unwichtigste Währung“ ist. Das ging so weit, dass in früheren Teilen von Diablo auf andere Währungen umgestiegen wurde.

Statt Unsummen an Gold für irgendetwas zu bieten, haben sich Spieler im Endgame etwa in Runen bezahlt – oder mit einem berühmten Ring, was selbst Blizzard anerkennen musste:

