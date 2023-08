Blizzard deaktiviert den Handel in Diablo 4 wegen etwas, das schon Diablo 2 zerstört hat

Wir stellen euch in einem kurzen Video ein nützliches Feature in Baldur’s Gate 3 vor, dass ihr nicht vergessen solltet.

Probleme mit Gold-Dupes gab es bereits früher. In Diablo 2 waren die Exploits so schlimm, dass Spieler irgendwann seltene Items als neue Währung etabliert haben . Blizzard reagierte damals zu spät, was nun offenbar vermieden werden soll.

Ihr könnt in Diablo 4 gerade nicht mehr mit anderen Spielern handeln, während Blizzard einen Dupe-Exploit behebt. Das Problem mit zu viel Gold hat schon in den Vorgängern zu einer völlig zerstörten Wirtschaft geführt.

