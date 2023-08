Patch 1.1.2 bringt ein paar wichtige Änderungen für Diablo 4 mit. Unter anderem werden Bugs in Quests sowie fehlerhafte Ziele in der Saisonreise beseitigt. Was euch in den Patch Notes erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Was wird Patch 1.1.2 anpassen? Der Patch geht vor allem die verbuggten Quests und die Saisonreise an, aber auch die Benutzeroberfläche und die Albtraum-Dungeons. Auch beseitigt er ein paar Fehler, was die Fähigkeiten des Druiden betrifft.

Patch 1.1.2 soll am 15. August kommen und offenbart jetzt schon seine Änderungen in den Patch Notes.

Das sind die wichtigsten Änderungen für Patch 1.1.2:

Einige Fehler in der Quest „Zorn gegen das Schicksal“ sorgten dafür, dass sie sich nicht abschließen ließ. Das soll nun behoben werden.

Die Wartezeit auf ein Boshaftes Monster nach Aktivierung eines Boshaften Herzens in der Welt wird von 5 auf 2 Sekunden reduziert.

Albtraum-Dungeons konnten wiederholt werden, wenn ein anderes Gruppenmitglied zum Anführer befördert wurde. Dies soll nicht mehr funktionieren. In dem vorigen Patch wurde an der Schwierigkeit von Albtraum-Dungeons geschraubt.

Was die Saisonreise betrifft, wurden Fehler behoben, durch die das Saisonreise-Menü nicht richtig funktionierte. Auch das Saisonreise-Ziel „Ein Segen in der Flut“ soll dadurch wie erwartet abgeschlossen werden können.

Anpassungen in der Benutzeroberfläche erfolgen. So wird die Beschreibung im Tooltip für das „Eingesperrte Herz der Unbeugsamkeit“ umformuliert.

Ebenfalls wird ein Fehler behoben, durch den die Benachrichtigung, dass der Weltboss erschienen ist, fehlerhaft war, wenn der Spieler den Baum des Flüsterns noch nicht freigeschaltet hatte.

Interaktionen mit einigen Objekten, insbesondere Leichen, funktionierten nicht richtig. Das wird behoben.

Ebenso wird behoben, dass nach dem Verlassen einer Stadt die Reittierfunktion manchmal nicht zur Verfügung stand.

Insgesamt wurden 28 Fehler behoben. Nachfolgend listen wir euch die Patch Notes im Detail auf Deutsch auf.

Patch Notes 1.1.2 in der Übersicht

Gameplay-Updates

Nach der Aktivierung eines Boshaften Herzens in der Welt beträgt die Wartezeit für das Auftauchen eines Boshaften Monsters nun nicht mehr 5, sondern 2 Sekunden.

Spieler sind nun standardmäßig im Handelskanal. In den Spieleinstellungen kann dies abgestellt werden.

Behobene Fehler

Dungeons und Events

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Albtraumdungeons wiederholt werden konnten, indem ein anderes Gruppenmitglied zum Anführer befördert wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Event „Die versammelten Legionen“ nicht fortschritt, obwohl alle Gegner in der Nähe besiegt wurden.

Druide

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Felsbrocken, die mit dem Aspekt des metamorphen Steins gewirkt wurden, höchstens 100 % Schaden verursachten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die boshafte Kraft „Aufgebrachte Winde“ beim Zerstören zerstörbarer Objekte ausgelöst wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die „Aspekt des Alphas“-Werwolf-Gefährten über dem Boden schwebten.

Quests

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Quest „Zorn gegen das Schicksal“ nicht abgeschlossen werden konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Elixiere der Eisenhaut unendlich oft erhalten werden konnten, indem die Quest „Heilmittel der Verzweiflung“ angenommen und abgebrochen wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Quest „Anrufung der Urahnen“ nicht fortschritt, falls der Gruppenanführer tot war, wenn der Boss besiegt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Quest „Anrufung der Urahnen“ nicht fortschritt, wenn Gharl getötet wurde, bevor sein Dialog ausgelöst wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den bei Nebenquests für das Herstellen von Gegenständen der Spieler an den falschen NSC geleitet werden konnte.

Benutzeroberfläche und User Experience

Es wurde ein Fehler behoben, durch den auf der Weltkarte weiße Linien angezeigt wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Saisonreisemenü beim Abschluss einer Etappe nicht richtig funktionierte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Benachrichtigung, dass der Weltboss erschienen ist, nicht richtig funktionierte, wenn der Spieler das Totengeflüster noch nicht freigeschaltet hatte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Verlinken eines Gegenstands im Chat nicht richtig in der Battle.net-App angezeigt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Markierung für die Quest „Die Flut zurückhalten“ auf Dungeon-Ausgängen, aber nicht auf der Weltkarte angezeigt wurde.

In den Tooltips für das Eingesperrte Herz von Tal’Rasha und das Eingesperrte Herz des großen Festmahls steht nun richtigerweise, dass ihre Boni additiv anstatt multiplikativ sind.

Die Beschreibung im Tooltip für das Eingesperrte Herz der Unbeugsamkeit wurde umformuliert, um klarer zu machen, dass es Ressourcenentzugseffekte von Gegnern reduziert.

Sonstiges

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Saisonreiseziel „Ein Segen in der Flut“ nicht wie erwartet abgeschlossen werden konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Teleportation zu einem Dungeon-Eingang während des Einsatzes von Fertigkeiten, die unverwundbar machen (z. B. Blutnebel), möglich war.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem keine Interaktion mit einigen Objekten, vor allem Leichen, möglich war.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Reittierfertigkeiten nach dem Verlassen einer Stadt manchmal nicht verfügbar waren.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die boshafte Kraft „Berechnend“ den Betäubungseffekt von Fertigkeiten aufbrauchte, die keinen Schaden verursachen.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Glücksspiel um Helme beim Verkäufer der unappetitlichen Kuriositäten in den Städten auf den Feldern des Hasses für Druiden, Totenbeschwörer und Jäger unmöglich war.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den ein ausgerüstetes Zornerfülltes Herz nicht durch ein anderes ersetzt werden konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Frosteffekt der Beinschienen der Reue in der Bossarena des letzten Bosses nicht richtig angezeigt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Questgegenstände spontan in der Stadt auftauchten.

Mehrere Verbesserungen der Stabilität und Leistung.

Mehrere weitere Fehlerbehebungen an Accessoires im Shop.

Seid ihr zufrieden mit den Änderungen? Oder fehlt euch etwas? Lasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren erfahren.

Vielleicht hält Patch 1.1.2 geheime Änderungen bereit, wie schon einer der vorigen Patches. Die Spieler haben sich dort jedoch ziemlich über die fehlende Transparenz seitens Blizzard geärgert. Ein Spieler erfreute eine Änderung, die so nicht in den Patch Notes kommuniziert wurde, hingegen sehr:

