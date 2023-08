Diablo 4: Blizzard versteckt geheime Änderungen in Patch 1.1.1, erzürnt Fans, aber erfreut einen Experten

In Diablo 4 erschien Patch 1.1.1, um viele Dinge im Hack&Slay anzupassen. Es folgte eine große Liste voller Patch Notes, doch viele wissen nicht, dass Blizzard noch geheime Änderungen durchgeführt und diese mit der Community nicht geteilt hat. Fans nervt das, doch ein Experte feiert die Änderungen trotzdem.

Was hat Blizzard getan? Am 08. August wurde Patch 1.1.1 veröffentlicht und mit ihm eine große Liste voller Patch Notes. Spieler spürten, dass Blizzard langsam in die richtige Richtung rudert, doch dann stießen Fans nach und nach auf geheime Änderungen, die in den Patch Notes nicht kommuniziert wurden.

Eine fatale Entscheidung, denn Blizzard hatte der Community versprochen, Änderungen in Diablo 4 zu kommunizieren, bevor diese ins Spiel implementiert werden. Der Reddit-User AzzaraNectum listet in seinem Post alle Änderungen von Patch 1.1.0 und 1.1.1, die nicht aufgelistet wurden, mit der Aufforderung, dass Blizzard aufhören soll, seine Änderungen nicht anzugeben.

Spieler verlieren langsam das Vertrauen in Blizzard

Was wurde geheim geändert? Reddit-User AzzaraNectum hat all seine Entdeckungen auf Reddit aufgelistet und kommt auf folgende Änderungen (via reddit.com):

Aspekt der bestenden Gifte Fix (fühlt sich wie ein Nerf an durch die schlechte Proc Chance)

Eisalchemischer Aspekt

Okkultist Priorität Änderung (es ist jetzt schlimmer Ausrüstung zu rollen)

Aspekt des Alpha für den Druiden ist nun multiplikativ

Bei den Änderungen handelt es sich um zwei Aspekte des Jägers, die nun angepasst wurden und ihn schlechter machen, laut den Spielern. Zudem erhielt der Okkultist beim rerollen auch eine Änderung, wie er seine Stats für euch zusammenwürfelt. Es ist nun noch unwahrscheinlicher, starke Stats auf Rüstungen zu rerollen.

Während sich nun viele Spieler über die nicht Transparenz seitens Blizzard ärgern, genießt Wudijo eine besondere Änderung sehr, die so nicht in den Patch Notes kommuniziert wurde. Bei dieser Änderung handelt es sich um ein besonderes Herz.

Was sagt der Experte? Wudijo hat seine Experimente durchgeführt, um die geheimen Änderungen zu prüfen. Dabei ist er auf Anpassungen bezüglich des „Barbier“-Herzens gestoßen (via youtube.com). Dieser war vor Patch 1.1.1 eine starke Alternative für einige Builds in Season 1.

Das Herz wurde aber jetzt so angepasst, dass nun jeder Build von jeder Klasse davon profitieren kann. Er spricht hier von geheimen Buffs, die den Barbier überaus stark machen.

Solltet ihr also noch nach Herzen farmen ist sein Rat an euch, dass ihr einen Barbier sucht, diesen ausrüstet und euch davon überzeugen lassen sollt.

Habt ihr die Änderung des Barbiers gespürt? Und wie findet ihr es, dass Blizzard einige Änderungen nicht in den Patch Notes offiziell deklariert hat? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

In Diablo 4 ist es jetzt leichter, die besten Items aus Season 1 zu bekommen