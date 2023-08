In Diablo 4 ist es jetzt leichter, die besten Items aus Season 1 zu bekommen

Season 1 startete in Diablo 4 mies, doch mit Patch 1.1.1 wurde nun einiges abgeändert. Darunter auch die Droprate der besten Items in Season 1. Welche Items das sind und was sich nun genau geändert hat, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Welche sind die besten Items in Season 1? Mit Season 1 erschien auch die Saison-Mechanik der boshaften Herzen. Juwelen gehörten der Vergangenheit an, denn mit diesen Herzen können Spieler Boni in ihre Rüstung sockeln, um so noch mächtiger zu werden.

Eine Sorte, die zornerfüllten Herzen, galten als die seltensten Exemplare, die Spieler erfarmen konnten. Vor dem Patch hatten Spieler nur eine 2 % Chance ein zornerfülltes Herz zu bauen und nur 3 % die Chance von einem zufälligen Ansucher einen der zornerfüllten Sorte zu bekommen. Das gehört mit Patch 1.1.1 Hotfix 6 jetzt der Vergangenheit an.

Was wurde geändert? Patch 1.1.1 lieferte mit einem Hotfix wichtige Änderungen bezüglich der zornerfüllten Herzen und wie leicht ihr sie bekommen könnt. Das lässt sich aus den englischen Patch Notes entnehmen (via wowhead.com):

Bug Fixes Fixed an issue where the Shadow Clone from the Trickery Malignant Heart did not taunt enemies.

Seasonal Bug Fixes The drop rate and craft chance for Wrathful Hearts and Invokers has been increased. The previous chance to get a Wrathful Invoker from crafting an Uncertain Invoker was 3%. The chance is now 15%. Previous chance to get a Wrathful Heart from crafting an Uncertain Heart was 2%. The chance is now 10%. Wrathful Invokers now also have a chance to drop from elites in addition to other Invokers.

Miscellaneous Further Stability improvements.



Die Chance nun ein Zornerfülltes Herz zu bauen wurde von 2 % auf 10 % erhöht. Zudem erhöhte sich auch die Chance einen Zornerfüllten Ansucher zu bauen von 3 % auf 15 %. Spieler haben somit eine viel höhere Chance, an die seltensten Herzen in Season 1 ranzukommen.

Was sagen die Spieler zu den Änderungen? Viele Spieler auf Reddit raten dazu, lieber Ansucher statt Herzen zu bauen. Reddit-User dernacle hat die Chancen vor und nach dem Hotfix aufgelistet und zeigt euch, wie sicher es ist, einen Ansucher oder ein Herz in zornerfüllter Art zu ergattern:

Vor Hotfix

Chance 1 zu 33 für einen Zornerfüllten Ansucher

Chance 1 zu 50 für ein Zornerfülltes Herz

Nach Hotfix

Chance 1 zu 7 für einen Zornerfüllten Ansucher

Chance 1 zu 10 für ein Zornerfülltes Herz

Solltet ihr also noch Zornerfüllte Herzen für euer Build brauchen, dann versucht es lieber mit den Ansuchern, da ihr dort eine viel höhere Chance habt einen der zornerfüllten Art zu ergattern.

Habt ihr schon ein starkes Zornerfülltes Herz ergattern können oder begebt ihr euch erst nach den Änderungen in den Grind? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

