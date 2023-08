Diablo 4 bekommt heute den wichtigen Patch 1.1.1 – Das müsst ihr jetzt wissen

In Diablo 4 startet heute Patch 1.1.1 auf allen Plattformen. Dieser soll die wichtigsten Knackpunkte beseitigen und frischen Wind in Klassen bringen, die von Blizzard selbst in den Boden gerammt wurden. Wir zeigen euch die 6 wichtigsten Änderungen, mit denen ihr rechnen könnt.

Was wird sich mit Patch 1.1.1 ändern? Mit Patch 1.1.0 geritten die Entwickler in einen Kugelhagel. Die Community war außer sich als Zauberer und Barbaren vernichtet und Dinge angepasst wurden, mit denen Spieler gar nicht einverstanden waren. Ein Not-Campfire-Talk musste her und mit ihm die Ankündigung von Patch 1.1.1.

Dieser soll heute auf allen Plattformen veröffentlicht werden und folgende Dinge angehen:

Alle Klassen, vor allem Barbaren und Zauberer, bekommen Anpassungen, um sie stärker zu machen

Das größte Problem wird behoben: Der Okkultist spuckt euch nun nicht mehr dieselben Stats aus, wenn ihr eure Ausrüstung re-rollt

Legendarys droppen nun öfter und sicherer Bosse mit Level 35 oder höher lassen beim Ableben zu 100 % ein Legendary fallen Schatzogblins haben ab Level 6-14 eine hohe Chance ein Legendary fallen zu lassen. Mit Level 15 lassen sie sicher eins fallen Events der Legionen lassen euch ab Level 35 sicher ein Legendary fallen

Das Zurücksetzen von Skills und Paragon ist nun günstiger je nachdem welches Level ihr besitzt Level 50 – 12 % günstiger Level 60 – 18 % günstiger Level 70 – 24 % günstiger Level 80 – 30 % günstiger Level 100 – 40 % günstiger

Euer Lager kann nun erweitert werden

Ihr könnt jetzt 99 Elixiere mit euch tragen

Das waren die wichtigsten Dinge bezüglich des heutigen Patches. Eine detaillierte Liste aller kommenden Änderungen findet ihr in unserer Übersicht.

Wird es einen Server Down geben? Nach aktuellen Informationen spricht nichts dafür, dass Diablo 4 temporär vom Stecker gezogen wird. Wie gewohnt müsst ihr zuerst die neue Update-Datei herunterladen, bevor ihr euch erneut einloggen könnt.

Rechnet jedoch mit Warteschlangen und eventuellen Kicks oder Crashes während ihr versucht euch einzuloggen. Bis dahin wünschen sich Spieler, dass eine bestimmte Aktivität öfter in Diablo 4 erscheint:

