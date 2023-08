Der beste Content in Diablo 4 ist zu selten, sagen Fans – Schlagen vor, wie es besser geht

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Was haltet ihr von den Strongholds? Wünscht ihr euch eine ähnliche Wiederholbarkeit und neue Möglichkeiten für den Inhalt? Schreibt es uns in die Kommentare.

Einige Kommentare finden die Strongholds nicht so gut und glauben nicht, dass sie durch Wiederholbarkeit so beliebt bleiben würden.

Diablo 4: Spieler baut aus dem seltsamsten Item in Season 1 einen funktionierenden Build, sieht aus wie ein Fehler in der Matrix

Der User Extension-Cold findet, die Stützpunkte seien der beste Content in Diablo 4 und schreibt in seinem Reddit-Post über seine Wünsche dazu.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Diablo 4 hat verschiedene Formen von Inhalten. Die Kampagne, die Höllenflut, Alptraum-Dungeons und das Flüstern des Baums sind gute Wege, Loot und Level zu ergattern. Doch eine Art des Contents ist vom Gameplay her so beliebt, dass viele Spieler sich mehr davon wünschen.

Insert

You are going to send email to