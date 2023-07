Eine Quest in Diablo 4 frustriert die Spieler, lässt sich nicht abschließen, sorgt für Wut gegen Tore

Barrikaden und Tore gehören in Diablo 4 womöglich zu den unbeliebtesten Elementen in der offenen Welt von Sanktuario. Jetzt hindern sie die Spieler auch noch daran, die Quest „Zorn gegen das Schicksal“ („Fury against Fate“) erfolgreich abzuschließen.

Eigentlich läuft Diablo 4 seit Release recht fehlerfrei. Hier und da ein paar Bugs, aber im Großen und Ganzen haben sich Spieler bisher nur wenig beschwert. Es gab sogar Lob für den technischen Zustand.

Einige Fehler sorgen aber noch dafür, dass sich Quests nicht abschließen lassen oder Spieler irgendwo am Fortschritt hindern.

Ein Spieler hat auf Reddit am 12. Juli ein Video gepostet, welches ihn dabei zeigt, wie er ein Tor zerstören will. Die Barrikade zeigt sich davon allerdings gänzlich unbeeindruckt und verhindert dadurch, dass er eine Quest abschließen kann. Den Bug scheinen viele Spieler zu haben.

„Fury against Gate”

Warum kann er die Quest nicht abschließen? Zu dem erfolgreichen Abschluss der Quest gehört es, das Tor zu zerstören, um in den nächsten Abschnitt der Quest zu gelangen. Dabei begleiten die Spieler eigentlich ein paar NPCs, mit denen man vorher interagiert.

Bei dem Spieler u/TheHeartsFilthyLesin verliert der Gesundheitsbalken des Tores allerdings keinen Millimeter, als er es mit verschiedenen Attacken angreift. Von den NPCs ist im Video auch keine Spur.

Im Beitrag schreibt der Spieler dazu: „Komm schon, Blizzard, repariere die „Fury against Fate“-Quest.“ Hier seht ihr das Video:

So reagieren andere Spieler darauf: CourageousChronicler witzelt im Kommentar: „More like Fury Against Gate, am I right?“ (via Reddit). Auf Deutsch bedeutet seine Antwort: „Eher Wut gegen das Tor, habe ich recht?“ elektromas schreibt: „Uber Barrikade, das wahre Endgame!“ (via Reddit).

Das Problem scheint allerdings nicht nur u/TheHeartsFilthyLesin zu haben. Unter dem Beitrag von ihm äußern viele Spieler, dass die Quest auch bei ihnen verbuggt sei. In einem anderen Beitrag auf Reddit schreibt der Nutzer ivan2340 eine Lösungsmöglichkeit, die anscheinend schon einigen Spielern geholfen hat (via Reddit):

Anzeige des Spiels auf Fenstermodus stellen

Maximale Hintergrund-FPS auf 1 setzen

irgendwo außerhalb der Höhle neu einloggen

zurück zur Höhle am Quests-Ort gehen

Höhleneingang anklicken, aus dem Spiel raustabben

warten, bis alles vollständig mit 1 FPS geladen hat

zurück ins Spiel, Quest-Dialog starten und wieder aus dem Spiel raustabben

warten, bis die NPCs anfangen zu schreien

die Quest sollte ab da normal weiterlaufen

Ein anderer Spieler hat zuerst alles um die NPCs herum zerstört, was im Weg liegen könnte. Danach ist er zum Dungeon-Eingang gegangen, während der Quest-Dialog lief und wieder zurück zum Tor (via YouTube). So konnte er die Quest erfolgreich beenden.

Was ist das für eine Quest? „Zorn gegen das Schicksal“ ist der dritte Teil einer Quest-Reihe, die mit „Von Stolz verzehrt“ beginnt. Ihr bekommt die Quest von dem NPC Ealda in den Trockensteppen in dem Gebiet „Die Ungezähmten Hänge“ südlich des Wegpunktes „Der Onyxturm“.

Zum Glück gibt es in Diablo 4 noch viele andere Quests, die man in der Zeit machen kann. Die Nebenquest „Unnachgiebiges Fleisch“ („Unyielding Flesh“) gibt es sogar schon im ersten Gebiet. Und sie passt hervorragend zum Spiel:

