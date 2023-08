Entwickler spielen selbst Diablo 4, haben Probleme auf niedrigster Schwierigkeit: „Das erklärt Vieles“

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Für viele Fans ist das neue Video nun aber ein Rückschlag, nachdem sich Blizzard gerade von der heftigen Kritik an Diablo 4 erholt hat. Durch die Überarbeitungen sei vieles besser geworden und auch in Zukunft gibt es schon einige Lichtblicke:

Für die Spieler ist das Video im Moment ein Zeichen dafür, dass die Entwickler selbst nicht wissen, was eigentlich in ihrem Spiel falsch läuft und wie sie es verbessern müssten. Sie nehmen das Gameplay der Entwicklerinnen als Beispiel:

Diablo 4: Adventure with the Devs mit Dini McMurry and Josey Meyer

Durch das Fehlen von relevanter Information sei der Fokus vollständig auf dem Gameplay, das kein aktiver Spieler auch nur annähernd ernst nehmen könne, heißt es von anderen Nutzern: „Das Video ist in gar nichts gut. Ich habe in diesen 10 Minuten nichts gelernt.“

Auf YouTube werden die Kommentare sogar noch spitzer. Das Video sei etwa eine hervorragende Werbung – für Path of Exile und Last Epoch.

So kommt das Video an: Das Verhältnis der Likes und Dislikes lässt sich auf YouTube nicht mehr einsehen, allerdings hat das Video seit Freitag lediglich 847 Daumen nach oben erhalten bei über 256.000 Views (Stand 14. August). Daraus lässt sich ein recht schlechtes Verhältnis ableiten.

Blizzard hat ein neues Video veröffentlicht, in dem einige der Entwickler selbst Diablo 4 spielen. Innerhalb weniger Stunden haben sich unter dem Video auf YouTube und in den sozialen Kanälen negative Kommentare und ungläubige Reaktionen von Spielern angesammelt. Es hagelt Kritik am Zustand des Spiels.

