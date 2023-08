Es gibt Spieler in Diablo 4, die das bestmögliche aus ihren Builds rausholen wollen, um schnell und effektiv ins Endgame zu gelangen. Ein Pärchen möchte allerdings einfach entspannt zocken und sucht dafür besonders einfache Builds, bei denen sie möglichst wenig machen müssen.

Auf Reddit fragt der Nutzer Draimon am 10. August nach dem „faulsten Build“ in Diablo 4. Er und seine Frau wollen ganz entspannt zocken, während sie über ihren Tag sprechen und dabei möglichst wenig über die Spielmechaniken nachdenken.

Um sich das anfängliche Leveln nicht unnötig schwer zu machen, solltet ihr übrigens auf Weltstufe 1 spielen:

„Der Fokus auf das Spiel ist nicht das Hauptziel“

In dem Beitrag vom 10. August fragt Draimon auf Reddit, was der „faulste Build“ in Diablo 4 sei. Er zocke gemeinsam mit seiner Frau, während sie über ihren Tag sprechen und dabei eine tiefen-entspannende Zigarette rauchen.

So frage er sich, „welche Builds mehr Spaß machen würden, wenn das Fokussieren auf das Spiel nicht wirklich das Hauptziel ist.“ (via Reddit). Das Ziel des Ehepaares sei es, „langsam durch Albtraum-Dungeons zu kommen. Die Idee ist es, vielleicht bis zum Ende einer Saison ins Endgame zu gelangen, aber ohne zu hetzen.“

Draimon habe zuletzt einen „HotA-Barbaren“ gespielt. Der Hammer der Urahnen oder kurz HotA (Hammer of the Ancients) ist ein Barbaren-Build, mit dem ihr euren heiligen Hammer auf umliegende Gegner donnern könnt.

Aber selbst da müsse er viel zu viel nachdenken, wenn die Zigarette dann mal etwas zu entspannend sei. Er suche einen Build, der möglichst wenig Aktionen durch den Spieler verlange. Zum Glück hat die Reddit-Community hilfreiche Ideen.

Minion-Builds für „Gehirnloses-Spielen“

Das sind die Vorschläge der Community: Einer der Top-Kommentare mit 400 Upvotes kommt von dem Nutzer deleteitmatt. Er schreibt: „Ich mag Necro-Minion-Builds für ‚Gehirnloses‘ Spielen!“ (via Reddit).

Mugho55 stimmt zu. Mit einem der Boshaften Herzen müsste er bei Events nicht mal einen Knopf drücken. Das „Eingesperrte Herz des Sakrilegs“ aktiviert ausgerüstete Leichenfertigkeiten automatisch, sobald ihr mit eurem Totenbeschwörer in die Nähe einer Leiche kommt:

Auch der Nutzer datlj empfinde seinen Necro-Build als ziemlich „brainless“. Durch seine Handschuhe könne er die Leichenexplosion regelrecht spammen – dafür brauche er nicht mal Essenz. Nur den Überblick über seine 12 Diener zu haben, finde er manchmal schwer.

Weitere Nutzer schlagen den Necro als perfekte Klasse für „faules Gameplay“ vor. Mit dem Ausrüsten bestimmter Fähigkeiten, dem Sakrileg-Herzen und den Minions müsse man selbst nicht mehr viel machen.

Auch MeinMMO-Redakteur Maik setzt auf einen Minion-Build, an dem er ziemlich lange gebastelt hat.

Ein Nutzer ergänzt im Kommentar, dass es wirklich Spaß mache, „nichts zu tun und trotzdem zu gewinnen. Es ist auf eine seltsame Weise sehr befriedigend.“

Draimon scheint Interesse am Totenbeschwörer-Gameplay gefunden zu haben und kommentiert: „Ich denke, ein Necro-Minion-Build wird mein nächster Koop-Charakter in der nächsten Saison sein.“

Drei Builds für den Totenbeschwörer gelten derzeit in Diablo 4 als die besten. Wir haben sie aufgelistet und fassen zusammen, was sie so besonders macht:

