Es hat 200 Stunden in Diablo 4 gebraucht: Endlich hab ich einen starken Minion-Build für den Totenbeschwörer

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Falls ihr Anmerkungen oder Fragen habt, rein damit in die Kommentare. Mehr starke Necro-Builds gibts hier: Diablo 4: Die 3 besten Builds für den Totenbeschwörer in der Übersicht

Dafür ist man im Koop-Modus nur selten in Gefahr, weil man sich in einer beruhigenden Entfernung zum Gefecht aufhalten kann.

Blizzard erinnert aufdringlich daran, was ihr vor Season 1 in Diablo 4 noch erledigen solltet

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Minion- oder Pet-Builds für den Necro in Diablo 4 gelten als schwach. MeinMMO-Redakteur Maik wollte das nicht auf sich sitzen lassen und hat sich dutzenden Stunden an sein Notizbuch gesetzt, um einen starken Minion-Build zu basteln.

Insert

You are going to send email to