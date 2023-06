Diablo 4: 3 mächtige Items sind so selten, dass sie noch niemand gefunden hat, obwohl jeden Tag fast 3 Millionen spielen

In Diablo 4 gibt es 6 extrem seltene Items: Drei dieser „Uber-Rares“ hat noch keiner gefunden, obwohl sich jeden Tag bis zu 3 Millionen Leute in das Hack’n Slay von Blizzard einloggen.

Welche 3 Items fehlen noch? Blizzard hat 6 Items vorgestellt, die in Diablo 4 zwar selten droppen, aber die es doch gibt. Es sind „ultra-seltene, einzigartige Items“. 3 dieser 6 wurden bislang in Diablo 4 gefunden, zuletzt das Zweihand-Schwert „Großvater“. 3 sind aber noch nicht gefunden worden, jedenfalls so weit wir es wissen.

Die Items sind:

Verhängnisbringer – ein Schwert, das bei einem Glückstreffer Gegnern in der Nähe Schattenschaden zufügt und sie schwächt

Ring der sternenlosen Himmel – Ein Ring, der die Ressourcen-Kosten eurer Kernfertigkeiten verringert

Geschmolzenes Herz von Selig – ein Amulett, das euer Ressourcen-Maximum erhöht und das euer Leben schützt, weil es einen Teil des Schadens als Ressourcen-Kosten zahlt

Das ist das Besondere: Diese Items wurden nach einem knappen Monat noch nicht im Spiel gefunden, obwohl Diablo 4 ein großer Erfolg ist und jeden Tag Millionen Stunden lang gespielt wird.

Es ist es was Besonderes, dass Diablo 4 mit solchen “extrem seltenen Items” spielt. In anderen Games sind die hochwertigsten Items zwar auch selten, aber nicht derart.

Das ist bei Diablo 4 eine Besonderheit, die an MMORPGs von früher erinnert: So gab es im deutschen MMORPG Tibia einige Unikate und besondere Geheimnisse, die nur wenige Spieler besaßen oder kannten. In modernen MMORPGs wie WoW gab es so etwas nicht mehr.

Diablo 4 ist ein großer Erfolg für Blizzard

Wie viele Leute spielen Diablo 4 täglich? Genaue Zahlen kennen wir nicht, aber nach allem, was wir wissen, ist Diablo 4 ein Erfolg. Der Release von Diablo war zwar offiziell am 6. Juni, die ersten konnten es aber schon seit dem 2. Juni spielen.

Nach einem ersten Statement von Blizzard hatten die Spieler 4 Tage nach dem Vor-Launch bereits 93 Millionen Stunden absolviert. Blizzard sagte am 6. Juni, Diablo 4 habe den firmeninterne Rekord für das „sich am schnellsten verkaufende Spiele aller Zeit“ aufgestellt (via businesswire).

Die Webseite „playerauctions.com“ geht nach Analyse von Google Trends davon aus, dass jeden Tag etwa 3 Millionen Menschen in Diablo 4 einloggen. Die Zahl ist relativ konstant und schwankt um etwa 200.000 Spielern pro Tag. Diese Zahl ist eine Schätzung.

Was ist bei der Spielerzahl zu beachten? Wenn Blizzard irgendwann mal die Spielerzahl für Diablo 4 bekannt gibt, wird die sicher im hohen zweistelligen Millionen-Bereich liegen, weil Blizzard die “monatlich aktiven Nutzer” zählt. Um für diese Statistik als aktiver Nutzer zu zählen, reicht es, an einem Tag im Monat für eine beliebig oder kurze Zeit einmal in den Launcher von Diablo 4 einzuloggen. Ob man täglich spielt und für wie lange ist für die interne Metrik von Blizzard unerheblich.

Die Items sind auch deshalb noch so selten, weil zwar viele Diablo 4 spielen, aber noch nicht alle im Endgame angekommen, sondern „ein erheblicher Teil“ der Spieler noch in der Kampagne hängt.

Es scheint also nur eine Frage der Zeit zu sein, bis mehr Leute im Endgame ankommen und dann auch die 3 seltene Items gefunden werden.

