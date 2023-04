MMORPG-Spieler lüftete ein Geheimnis, auf das Leute seit 11 Jahren warteten – Verriet nichts, loggte einfach aus

Das MMORPG Tibia entstand 1995 in Regensburg. Weil die Entwickler schon immer ihren ganz eigenen Weg gingen, gibt es sehr schräge Geschichten aus dem Online-Rollenspiel. Eine der spannendsten Geschichten entstand 2005: Da packten die Regensburger eine Tür in ihr MMORPG, die 11 Jahre lang keiner öffnen würde.

Was ist das Besondere an Tibia?

Tibia ist ein MMORPG aus einer anderen Zeit, das keinem klaren Bauplan folgt wie die späteren MMORPGs. Moderne MMORPGs orientierten sich an Everquest und wollten alle möglichst fair und genormt sein. Doch die Entwickler von Tibia waren 4 Studenten aus Regensburg, die einfach mal machten.

So bauten sie einige Geheimnisse und einzigartige Items in ihr Spiel ein, was man heute so nicht mehr macht.

Eines der größten Geheimnisse war eine Tür.

Entwickler bauen Tür in ihr MMORPG, durch die 11 Jahre lang keiner gehen darf

Was war das für eine Tür? 2005 hatten die Entwickler eine Tür in ihr MMORPG eingebaut, mit der Aufschrift: „Ihr seht ein Tor der Expertise für Level 999. Nur der Würdige darf passieren.“

Die Entwickler sagten in einem Interview mit Vice, das sei eigentlich nur ein Gag gewesen und lange Zeit war gar nichts hinter dieser Tür.

Denn Level 999 war 2005 völlig illusorisch. Das würde 10 Jahre lang keiner erreichen, wusste man. Zumal man in Tibia sogar Erfahrungspunkte und Level verlieren kann, wenn man stirbt.

Aber nach 2005 wuchs Tibia weiter, das Spiel wurde immer größer, die Spieler stiegen immer höher im Level auf und 2016 war es so weit.

Spieler wird zum Star, indem er als erster Level 999 erreicht

Ein Spieler, Kharsek, hatte 9 Jahre lang wie ein Irrer gelevelt, war zum Star des Spiels aufgestiegen, den jeder kannte. Nun näherte sich Kharsek der magischen Stufe 999. Man war sich sicher: Er würde das Geheimnis der magischen Tür bald lüften.

Das war damals eine große Sache. Die Seite 3dJuegos schreibt, es gab zwei Gruppen von Spielern:

Eine Gruppe half Kharsek dabei, möglichst viel Erfahrungspunkte zu sammeln. Er sollte endlich Level 999 erreichen, damit alle endlich erfahren würden, was hinter der verdammten Tür steckt

Eine andere Gruppe aber wollte das verhindern, rannte ihm nach, killte ihm Spawns vor der Nase weg oder hetzte Mobs auf dessen Heiler.

Spieler lüftet Geheimnis, aber sagt es einfach niemandem

So war die Öffnung dann: Letztlich hatte der Spieler im August 2016 das Level 999 erreicht und die Spieler von Tibia freuten sich darauf, endlich zu erfahren, was hinter der Tür steckte.

Ein Nutzer auf reddit schrieb damals:

Ich hab mein Leben lang noch nie was von dem Spiel gehört, aber die wichtigste Sache in meinem Leben ist gerade, dass dieser dumme Bastard die dumme Tür aufmacht.

Schon 2016 gab es Dinge wie Twitch und YouTube und alle erwarteten, bei der Enthüllung des großen Geheimnisse entweder live dabei zu sein oder binnen Stunden davon zu erfahren.

Kharsek öffnete also die Tür, sah, was dahinter lag, loggte dann aus, blieb einfach offline und sagte keiner Menschenseele, was sich hinter der Tür befand. Sogar, als er später wieder zu Tibia zurückkehrte, sagte er kein Wort über die Tür.

Die Community war außer sich. Da hatte man schon 11 Jahre brav gewartet und erfuhr jetzt immer noch nichts. Es gab dann viele Theorien, was hinter der Tür sein würde: Schatztruhen, NPCs, vielleicht Hebel und geheimer Kram.

Aber Kharsek schwieg, die Entwickler sagten sowieso nie was und es blieb ein Geheimnis.

Ein Jahr später, sagt ein Twitch-Streamer: Ich öffne die Tür, wenn ihr mir den Urlaub spendiert

Und was war jetzt wirklich hinter der Tür? Es dauert fast ein Jahr, bis zum Juni 2017, als der nächste Spieler Level 999 erreicht hatte. Der wollte den Moment nun voll auskosten, warf einen Twitch-Stream an und sagte: Er mache die Tür erst auf, wenn die Zuschauer ihm seinen Urlaub nach Marokko bezahlen: 500 $ wollte er einnehmen, aber so viel Geld kam nicht zusammen. Mit gerade Mal 33 $ durchschritt er das Portal.

Letztlich ging der Spieler durch die Tür und fand ein Portal zu einer tropischen Insel mit ein paar netten Items und einem goldenen Pokal mit der Aufschrift „Glückwunsch zum Erreichen von Level 999.“

Da wäre es wohl cooler gewesen, wenn die Tür für immer ein Geheimnis geblieben wäre.

Die Erwartungshaltung, die da über 12 Jahre aufgebaut wurde, hätte wohl nichts erfüllen können.

Level 999 ist übrigens lange vorbei in Tibia:

