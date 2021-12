Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 03.12.

Heute ist es in Destiny 2 wieder so weit und Xur, der rätselhafte NPC-Händler, trifft ein. Was er heute, am 03. Dezember, mitbringt und wo er sich befindet, erfahrt ihr natürlich auf MeinMMO.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Derzeit redet die Community von Destiny 2 über die neuen Aktivitäten, die sie am 07. Dezember erwarten, darunter die 6-Spieler-Aktivität „Mutproben der Ewigkeit“. Alle, die im Besitz des „30-Jahre-Bungie-Pakets” sind, dürfen sich zusätzlich auf den neuen Dungeon und D1-Schießeisen sowie Halo-inspirierte Waffen freuen.

Zudem hat Bungie diese Woche einen großen Wunsch der Spieler erfüllt, der euch in Zukunft vieles einfacher macht. Ab nächster Woche könnt ihr eure Rüstungs-Mods sofort und jederzeit austauschen, ohne dass Glimmer oder andere Währungen erforderlich sind.

Außerdem wurde diese Woche bekannt, dass sich ein Anbieter und Cheat-Hersteller sich von Bungie unfair behandelt fühlt: Destiny 2: Hersteller von Cheat-Tools findet, Bungie ist gemein und unfair zu ihm

Alle Infos zu Xur am 03. Dezember 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Xur ist in Destiny 2 ankommen. Er wird noch bis Dienstag, den 07. Dezember, zum Weekly Reset um 18:00 Uhr sein Lager eröffnet haben und freut sich auf euren Besuch.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Der mysteriöse Händler ist bis Dienstag im Turm-Hangar und erwartet euch dort.

Xurs Inventar vom 03.12. bis zum 07.12. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Wie immer hat Xur eine exotische Waffe und Rüstungen für alle Charaktere, also für Warlocks, Jäger und Titanen mit.

Xurs Angebot im Überblick. Dort ist auch zu sehen, welche legendären Items er dabei hat. Das Rüstungsset dieser Woche heißt “Schwertflug 4.1” und ist aus dem Schmelztiegel.

Xurs Angebot vom 03. – 07. Dezember 2021 im Überblick

Waffe: Die Huckleberry – Maschinenpistole für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Unüberwindbare Schädelfeste – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +21

Belastbarkeit: +7

Erholung: +3

Disziplin: +10

Intellekt: +2

Stärke: +20

Gesamt: 63

Jäger: Raiden Flux – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +17

Belastbarkeit: +13

Erholung: +2

Disziplin: +9

Intellekt: +13

Stärke: +7

Gesamt: 61

Warlock: Apotheose Schleier – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +12

Belastbarkeit: +3

Erholung: +17

Disziplin: +8

Intellekt: +13

Stärke: +10

Gesamt: 63

Nexxoss-Gaming führt euch, wie jeden Freitag, nochmal detailliert durch Xurs Angebot:

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur sowie die wöchentliche Quest für einen Exotischen Code.

Die Prüfungen von Osiris am 03.12. – Map, Waffen und Informationen

Welche Map ist diese Woche dran? Die Map diese Woche ist diese Woche Konvergenz.

So bekommt ihr euren Loot: Euren Loot bekommt ihr in den Trials of Osiris inzwischen übrigens nicht mehr durch drei, fünf und sieben Wins, sondern durch:

Sieben Siege

50 Runden

sowie dem berüchtigten makellosen Run

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Es erwartet euch als Waffe „Der Bote“, das Impulsgewehr, inklusive seiner Adept-Version.

Übrigens: Wenn ihr eure Wunsch-Waffe erhalten habt, könnt ihr eure Prüfungs-Engramme gezielt darauf fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials? Die Trials starten wie gewohnt zum Daily-Reset um 18:00 Uhr.

Wie fandet ihr die Ankündigungen zu den neuen Aktivitäten, welche die Spieler ab Dienstag erwarten? Denkt Ihr wir werden bald mehr über den mysteriösen Xur erfahren?