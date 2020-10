Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 30.10.

Bei Destiny 2 gibt es heute, am 30. November, Besuch von Xur. Wo lässt sich der Exotic-Händler mit dem Nudelgesicht diesmal nieder? Und welche Exotics hat er für euch im Gepäck? Lest hier alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Was ist los in Destiny 2? Bis zum Release von Beyond Light (Jenseits des Lichts) sind es keine 2 Wochen mehr. Bungie stimmt euch dazu mit dem offiziellen Launch-Trailer auf die lange verschobene Erweiterung ein.

Seit heute wissen wir zudem, wie die Wirtschaft im großen Herbst-DLC aussieht und warum ihr anfangen solltet eurer angespartes Vermögen auszugeben.

Zusätzlich hat Bungie über euer Power-Level und die Möglichkeiten, stärker zu werden, gesprochen:

Destiny 2: So ändern sich die Powerlevel-Grenzen mit Beyond Light

Doch heute kommt erstmal Xur vorbei und wir schauen gemeinsam auf sein Inventar.

Alle Infos zu Xur am 30. Oktober 2020 – PS4, PC, Xbox One, Google Stadia

Das ist die Xur-Zeit: Heute kommt Xur aufgrund der Zeitumstellung zum ersten Mal wieder um 18:00 Uhr. Er erscheint auf einem zufälligen Planeten und bietet den Hütern dort sein Inventar an. Zum Weekly Reset, am 3. November um 18:00 Uhr, verschwindet er wieder.

Was hat Xur diesmal im Gepäck?

Hat der Exotic-Händler an diesem Wochenende Ausrüstungsteile mit hohen Gesamtwerten im Angebot? Oder eine begehrte exotische Waffe?

Wir nehmen sein Inventar unter die Lupe und verraten euch, was er verkauft.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Ihr könnt das Nudelgesicht an diesem Wochenende auf Titan im Gebiet „Das Rigg“ finden.

Der Standort von Xur auf Titan

Xurs Inventar vom 30.10. bis zum 03.11. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Himmelsbrennereid – Scout-Gewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Ewiger Krieger– Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +2

Belastbarkeit: +11

Erholung: +19

Disziplin: +15

Intellekt: +6

Stärke: +7

Gesamt: 60

Jäger: Ophidia-Spatha– Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +4

Belastbarkeit: +9

Erholung: +21

Disziplin: +9

Intellekt: +14

Stärke: +6

Gesamt: 63

Warlock: Transversive Schritte– Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +14

Belastbarkeit: +12

Erholung: +7

Disziplin: +18

Intellekt: +9

Stärke: +2

Gesamt: 62

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Eine kompakte Zusammenfassung gibt’s bei Nexxos Gaming zu Xurs Location und seinem Inventar:

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 30.10. – 03.11.

Welche Karte ist aktiv? Die Trials finden in dieser Woche auf der Map „Altar der Flammen“ statt.

Die Map „Altar der Flammen“

Wann laufen die Trials? Die Prüfungen beginnen heute, am 30. Oktober um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 3. November um 19:00 Uhr.

Weitere Infos zu den Prüfungen von Osiris: Alles was ihr zu den Trials wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst.