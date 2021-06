Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 18.06.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wan sind die Trials? Heute, am 18. Juni, starten die Prüfungen um 19:00 Uhr. Zusammen mit Xur verschwindet der PvP-Modus dann zum Weekly Reset am Dienstag Bis dahin müsst ihr all eure erbeuteten Token eingelöst haben, da sie sonst verschwinden.

Denkt immer dran: Holt euch bei Saint-14 unbedingt den Endgame-Beutezug. Auch wenn ihr nur verliert, erhaltet ihr so trotzdem Mitmachen (oder “Durchsterben”) den Loot für die dieswöchigen 3 Siege. Welche Waffe oder Rüstung diesmal an der Reihe ist, listen wir im Verlauf des Abends auf.

Welche Karte ist aktiv? Wie jedes Wochenende locken die Trials of Osiris euch in den Schmelztiegel. Welche Karte ist diesmal dran?

Was hat Xur im Angebot? Xur bringt euch exotische Waffen und Rüstungen für alle Charaktere mit. Welche Exotics das genau sind, weiß aber im Vorfeld keiner. MeinMMO wirft wie jede Woche einen Blick auf sein Inventar, sobald es verfügbar wird, und liefert euch die wichtigsten Daten. So verpasst ihr keinen Pflichtkauf.

Lasst uns einen Blick auf Xur werfen. Der mysteriöse Händler hatte bei seinem letzten Besuch natürlich genau das Exotic mit, welches für “Probleme” sorgte: Altes Exotic aus Destiny 2 lässt jetzt neuen Raid-Boss in 4 Sekunden schmelzen . Zufall oder von den Neun so gewollt … welche Waffe hat er diesmal wohl dabei?

Heute, am 18. Juni, kommt Xur zu Destiny 2 . Der mysteriöse Händler hatte letzte Woche eine überraschendes Exotic dabei, was bringt er diesmal mit und wo versteckt er sich? Habt ihr Bock auf die Trials, seht ihr hier auch, um welchen Loot ihr kämpft.

