Bill Gates hat mal mit einer Schrotflinte Werbung für Windows gemacht – Dank Steam-Chef Gabe Newell

Was für eine Werbung war das? In einem 3 Minuten langen Werbespot von 1995 erzählte Bill Gates über die Vorzüge seines neuen Betriebssystems. Er bewarb Microsoft Windows 95 als die beste Gaming-Plattform. Im selben Jahr erklärte er uns übrigens auch, was das Internet ist .

Mit einer Schrotflinte in der Hand stand Bill Gates in der Kulisse des Ego-Shooters Doom und sprach über das neue Betriebssystem als die perfekte Gaming-Plattform. Die technische Umsetzung des Spiels auf Windows 95 wurde damals vom späteren Valve-Boss Gabe Newell begleitet.

