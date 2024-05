Ex-Weltmeister liebt ein Pokémon, aber leidet: „Es ist so schlecht“

Abzuwarten bleibt, ob sich das jemals ändert. Eine Chance könnte das kommende Pokémon Legends Z-A sein, in dem auch Mega-Entwicklungen wieder eine Rolle spielen werden. Doch hierbei handelt es sich rein um Spekulation – gut möglich, dass Meganie einfach erstmal Meganie bleibt. Was sind eure Lieblingsstarter, und welche findet ihr besonders schwach? Erzählt es in den Kommentaren!

„Sieht aus wie Minecraft“: Trainer meckern über hässliches Monster in Pokémon GO, doch das hat einen Sinn

„In meinen 13 Jahren, in denen ich Pokémon-Turniere spiele, habe ich noch nie ein Meganie gesehen, geschweige denn gehört, dass jemand darüber nachgedacht hätte, es zu benutzen“, so Wolfeys Urteil. Es gebe einfach viel mehr Pflanzenpokémon, die deutlich nützlicher seien.

Es schlägt also schwach und langsam zu. Und das in erster Linie mit Pflanzen-Attacken, wobei ihm aber einige der nützlichsten Attacken fehlen.

Das ist für ihn besonders bitter, denn: „Leider ist es eines meiner All-Time-Lieblingsstarter”, so Wolfey: „Ich liebe es, weil ich Endivie als Kind geliebt habe, aber verdammt, es ist so schlecht.“

Der „Gewinner“ in seinem Ranking der schlechtesten Starter hat bisher aber nichts davon erhalten – und auch sonst in Sachen Kampf nur wenig zu bieten.

