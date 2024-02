Pokémon GO: Trainer jubeln wegen Legends Z-A, hoffen auf 2 coole Features

Es wurde ein neues Pokémon-Spiel angekündigt: „Legends Z-A“. Der neue Teil der Reihe lässt auch Spieler in Pokémon GO gespannt in die Zukunft blicken.

Was ist das für ein neues Spiel? Das neue „Pokémon Legends: Z-A“ wurde bei der Pokémon Presents am 27. Februar 2024 angekündigt.

Der Release des Spiels ist 2025 für die Switch geplant. Im ersten Trailer ist auch das Setting des Spiels zu sehen.

Es geht nach Illumina City, eine riesige Stadt in der Kalos-Region, die wir noch aus den Spielen „Pokémon X“ und „Pokémon Y“ kennen. Allerdings wirkt das Ganze im Trailer futuristisch angehaucht. Zudem handelt es sich um ein neues Spiel der „Legends“-Reihe, die mit „Pokémon Legenden: Arceus“ begonnen hat.

Den Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Und auch in der Pokémon-GO-Community wurde der Trailer mit Spannung aufgenommen.

Pokémon GO: Trainer hoffen auf mehr Megas für ihr Spiel

Grundsätzlich kam der Trailer bei vielen Pokémon-Fans gut an, und auch in der Community zu Pokémon GO (via reddit) wird der Trailer schon gespannt diskutiert. Dabei geht es vor allem um das Mega-Emblem am Ende des Trailers.

Denn: Mit den Spielen der sechsten Generation, X und Y, wurden die Mega-Entwicklungen ursprünglich eingeführt. Nun wird auf coole, neue Mega-Entwicklungen gehofft, denn die stellen generell ein beliebtes Feature in der Pokémon-Welt dar.

„Ich bin so gespannt auf neue Megas!“, so ein User (via reddit).

„Ich glaube wirklich, dass Dragoran die Mega-Behandlung bekommen wird. Bei Gen 6 ging es nur um Nostalgie, aber das ursprüngliche Drachen-mon hat keine Liebe bekommen“, spekuliert User Dengarsw (via reddit).

„Ich bete zu Arceus, dass dies bedeutet, dass mehr Megas zu Pogo kommen werden! Mega-Libelldra, here we come…“ (via reddit).

Der zweite Punkt, auf den GO-Trainer hoffen, ist ein Update für das Pokémon Zygarde in Pokémon GO. Das Monster erschien ursprünglich mit Yveltal und Xerneas in X und Y. Angesichts des neuen Titels „Pokémon Legends: Z-A“ nehmen Trainer nun an, dass Zygarde ein Stück weit im Fokus stehen wird – auch, weil das „Z“ im Titel in einem entsprechenden Design gehalten ist. Wofür das „A“ steht, ist derweil noch offen.

In Pokémon GO gibt es Zygarde zwar schon, aber bislang konnte man nur eines bekommen. Und dessen unterschiedliche Formen zu erhalten, ist ein ziemlich schwieriges Unterfangen, da man sehr viele seltene Zygarde-Zellen auf Routen sammeln muss. Das dauert lang – und einige hoffen jetzt, dass die Zygarde-Formen dann einfacher zu erhalten sein werden und man zumindest weitere Exemplare des Monsters fangen kann.

„Das bedeutet, dass ein Zygarde-Ereignis unvermeidlich ist, sei es ein leichterer Zugang zu Zellen oder zusätzliche Zygarde-Begegnungen“, hofft User Mystery_Profile (via reddit).

„Bitte mehr Zygarde-Begegnungen, meins ist 10/10/10 und ich weigere mich, daran weiterzuarbeiten“, so User „Jultar“ (via reddit).

„Ich würde echt gern die globalen Zahlen sehen, wie Spieler mit den Zellen vorankommen“, meint User „thedeadsigh“ (via reddit).

Allerdings handelt es sich bei allem hier vorerst nur um Spekulation – schließlich ist zum neuen Spiel selbst auch noch nicht viel bekannt, sieht man von Setting und Release-Jahr einmal ab. Doch auch „Legenden: Arceus“ wurde in Form der Hisui-Pokémon in Pokémon GO aufgegriffen. So bleibt zu hoffen, dass auch „Legenden: Z-A“ seinen Weg in Pokémon GO finden wird.

Sicher ist hingegen eines der nächsten Events in Pokémon GO: Schon bald startet ein Crossover mit der Serie Pokémon: Horizons.