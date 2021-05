Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 14.05.

Destiny 2 bekommt am 14. Mai den ersten Besuch von Xur in Season 14. MeinMMO liefert euch alles zu seinem versteckten Standort und dem exotischen Inventar des mysteriösen Händlers. Lest hier auch, welche Karte in den Trials aktiv ist und welche seltenen Waffen diese Woche zu holen sind.

Das ist im MMO-Shooter los: In Destiny 2 ist diese Woche endlich die Season 14, die Saison des Spleißers, gestartet. Das bedeutet für euch, neue Ausrüstung will gejagt und neue Aktivitäten wollen geknackt werden.

Doch als die Season 14 am 11. Mai startete, mussten die Hüter sich erst einmal mit heftigen Server-Problemen rumschlagen. Mittlerweile sind die meisten Ärgernisse überwunden und ihr könnt euch aufmachen, um die letzte Stadt aus einer Simulation der Finsternis zu retten.

Der freundliche Händler Xur, bringt euch auch diese Woche die dafür nötigen Exotics mit. Eine im Vorfeld hochgelobte exotische Waffe ist derzeit jedoch schwächer als gewollt. Lasst uns herausfinden, ob Xurs Mitbringsel alle in Top-Form sind.

Destiny 2: Das neue Super-Exo aus Season 14 ist viel zu schwach – Warum?

Alle Infos zu Xur am 15. Mai 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? In Destiny 2 kommt Xur immer freitags um 19: 00 Uhr. Der mysteriöse NPC sucht sich dann einen Planeten seiner Wahl aus, auf dem er bis zum 18. Mai um 19.00 Uhr versteckt – also bis zum nächsten Weekly Reset. Findet ihr Xur, verkauft er euch seine zufälligen Exotics.

Was hat Xur im Angebot? Xur hat immer exotische Waffen und Rüstungen dabei. Welche Exotics das genau sind, weiß keiner vorher. Sind die Neun euch gnädig, hat Xur die Knarre, die euch fehlt oder euer Lieblings-Exotic mit starken Statuswerten dabei. MeinMMO wirft einen genauen Blick auf sein Inventar.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Ihr findet Xur diesmal auf Nessus. Besuch ihm auf dem Baum im Gebiet “Wächtergrab”.

Standort von Xur

Xurs Inventar vom 15.05. bis zum 18.05. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Der Jadehase – Scout-Gewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Maske des Stillen – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +2

Belastbarkeit: +14

Erholung: +18

Disziplin: +17

Intellekt: +2

Stärke: +11

Gesamt: 64

Jäger: Ophidia-Spatha – Brustpanzer für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +17

Belastbarkeit: +10

Erholung: +7

Disziplin: 7

Intellekt: +2

Stärke: +20

Gesamt: 63

Warlock: Schädel des schrecklichen Ahamkara – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +14

Belastbarkeit: +17

Erholung: +3

Disziplin: +8

Intellekt: +17

Stärke: +7

Gesamt: 66

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Wöchentliche Quest für einen Exotischen Code

Auch in der neuen Season führt euch wie gewohnt an dieser Stelle Nexxoss Gaming durch Xurs exotisches Inventar:

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 14.05. – 18.05.

Welche Karte ist aktiv? Der wöchentlich wiederkehrende PvP-Modus Trials of Osiris finden immer nur auf einer Map statt. Diese Woche schwitzt ihr auf “Endloses Tal” (eng. Endless Vale).

Denkt dran, dass ihr mit dem Endgame-Beutezug von Saint-14 nur fürs Mitmachen (oder “Durchsterben”) den Loot für die dieswöchigen 3 Siege erhaltet. Was es für eure Siege und Makellos-Runs gibt, listen wir euch im Laufe des Abends auf.

3 Siege oder Endgame-Beutezug: Shayuras Zorn (Maschinenpistole) – das ist eine neue 600er MP mit Leere-Schaden aus Season 14 (via light.gg)

5 Siege: Auge von Sol (Scharfschützengewehr)

Shayuras Zorn

Wann laufen die Trials? Heute, am 14. Mai starten die Prüfungen um 19 Uhr, also mit Xurs ankunft. Ihr habt dann bis zum Weekly Reset am 18. Mai Zeit, um zu schwitzen und den Loot einzusacken. Gebt dann auch all eure Prüfungs-Token aus, da sie verfallen.