Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 02.04.

Stürzt ihr euch ins Getümmel und lasst es in den Prüfungen von Osiris krachen? Oder hat Xur genau das Exo mitgebracht das euch fehlte? Saht es uns doch in den Kommentaren.

Wann laufen die Trials? Die Prüfungen beginnen heute, am 2. April um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 6. April um 19:00 Uhr.

Zudem lohnen sich die Trials über Ostern besonders: In der neuen “Saisonalen Herausforderung” findet ihr diese Woche die Mission 7 Runden in den Trials zu gewinnen (nicht Matches). Als garantierte Belohnung springt eine der begehrten Prüfungs-Waffen heraus. Habt ihr diese Woche eine Zeit, dürft ihr die Aufgabe aber noch die ganze Season 13 bis zum 11. Mai abschließen.

Wann kommt Xur? Durch die Uhrumstellung steht Xurs Besuch nun erst 19 Uhr deutscher Zeit am 2. April an. Dort bleibt er bis zum nächsten Weekly Reset, am 30. März und verkauft interessierten Hütern seine exotischen Items. Bedenkt, dass ihr am Wochenende die Uhr umstellen müsst, die Reset-Zeiten verschieben sich daher um eine Stunde nach hinten.

Heute, am 2. April, bekommt Destiny 2 Besuch vom mysteriösen Xur. Wo sich der Tentakel-Träger zu Ostern versteckt und ob seine exotischen Mitbringsel den Hütern ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, verrät euch MeinMMO. Hier alles zu seinem Inventar und Standort. Im Anschluss werfen wir einen Blick auf die Trials of Osiris.

