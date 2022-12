Destiny 2: Weekly Reset am 27.12. – Die letzte Woche des Anbruchs startet

Diese Woche startet in Destiny 2 die letzte Woche des weihnachtlichen Events. Was ihr jedoch die folgenden Tage so alles angehen könnt, bevor das neue Jahr beginnt, erfahrt ihr natürlich wie gewohnt bei uns.

Das passiert diese Woche: Diese Woche bleibt es leider etwas ruhiger, dafür jedoch mit weniger Server Downs als sonst. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und bald werden Hüter im Jahr 2023 ihre Füße in die neue Erweiterung setzten.

Bis dahin können Spieler jedoch die letzte Woche des weihnachtlichen Events “Anbruch” auskosten und mit ihren Freunden für Eva backen. Was euch sonst noch diese Woche erwartet, erfahrt ihr hier.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 27.12 bis zum 03.01

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Die Korrumpierte, in der Träumenden Stadt Die Hüter müssen eine von Königin Maras engsten Beraterinnen, Sedia, finden und sie aus der Kontrolle der Besessenen befreien.



Diese Woche könnt ihr das Streben des Gedankendrehers bekommen.

Playlist-Strikes haben diese Woche folgende Modifikatoren:

Leere-Versengen

Prügler

Geerdet

Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Das passiert im Raid „Königsfall“:

Im aktuellen Raid „Königsfall“ müsst ihr euch der letzten Raid-Challenge stellen, um mehr Loot zu erhalten.

Bei der Herausforderung „Finger weg“ dürfen die Spieler denselben Oger und Ritter nicht mehr als einmal töten. Ihr müsst also genau darüber nachdenken, was ihr töten wollt, denn keiner aus eurem Team darf denselben Lichtfresser-Oger und Lichtfresser-Ritter mehr als einmal besiegen. Diese Einschränkung gilt für die gesamte Begegnung und schließt auch die beiden Oger ein, die während des Endkampfs spawnen. Doch trotz dieser Einschränkungen müsst ihr sowohl den Oger als auch den Ritter schnell töten.



Euch erwarten folgende Raid-Anforderungen sowie Herausforderungen:

Im Normal-Modus bringt euch das Erledigen einer Challenge doppelte Beute.

Nur aus dem Großmeister-Raid bekommt ihr statusspezifische Rüstungen und Meister-Waffen.

Ihr könnt euch zudem im Großmeister die neuen Raid-exklusiven Exotic-Cosmetics im Oryx-Look verdienen.

Zusätzliche Vermächtnis-Spitzenprämien aus dem Endgame:

Die Gläserne Kammer öffnet wieder ihre Vex-Portale und schickt euch in seinen interdeminsionalen Raid für Loot

Spielt den Dungeon „Sog der Habsucht“ für weiteren Spitzenloot.

Schmelztiegel – Das ist die PvP-Playlist:

Im PvP kehrt der Modus „Dynamik-Kontrolle“ zurück

Playlisten-Bonus in dieser Woche:

Diese Woche regnet es Bonus-Rangpunkte für die Prüfungen von Osiris.

Weekly-Aktivitäten

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Die Kommunion“ Ihr begebt euch zur Pyramide auf Europa, wo Caiatls Kabale bereits auf euch warten. Das Licht hat euch vergessen lassen und nun will die Vorhut die Dunkelheit nutzen, um alte Erinnerungen wieder aufzudecken.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj findet ihr im Bereich Rheasilvia in der Träumenden Stadt. In der ganzen Zone herrscht die 3. Fluch-Woche. Zu meistern ist die 4. Aszendenten Herausforderung.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 19 von Destiny 2

Spitzenloot bringt euch im Powerlevel voran – also holt ihn euch!

Damit ihr wisst, wo ihr effektiv euren Spitzenloot abgreifen könnt, bieten wir euch jede Woche einen schnellen Aktivitäten-Überblick.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Plünderer liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.590. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 19 um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 18 gestiegen.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.590:

Top-Vermächtnis-Raid „Königsfall“ (+2)

Top-Dungeon “Säule der Wächterin” (+2)

Raid-Rotation diese Woche: „Gläserne Kammer“ (+2) (farmbar)

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Sog der Habsucht“ (+2)

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Wöchentliche Witch-Queen-Kampagnenmission mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

„Der Urquell“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister (+2)

Schließe die Aktivität „Erhaltung“ in der Raid-Pyramide der Dunkelheit ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Besiegt Mächtige Kabale in der exotischen Mission „Vox Obscura“ (+2)

Schließe 3 Raub-Schlachtfelder auf der Schwierigkeitsstufe “Legendär” ab (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Verdiene 5000 EP (+1)

Prüfungen von Osiris, ab dem 23. Dezember (+2)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Mit dieser Hülle knackt ihr jede Nuss (via light.gg)

Im Everversum bleibt es winterlich und ihr könnt euren Glanzstaub gegen vielerlei Anbruch-Cosmetics eintauschen. Was es genau gibt, verraten wir euch gerne.

Weitere Glanzstaub-Angebot sind:

Exotische Geste “Eiskunstwerk”

Exotische Geste “Wackliges Schlittschuhlaufen

Exotischer Sparrow “Polarwirbel”

Exotisches Schiff “Eiskalt und reibungslos”

Exotische Geisthülle “Nussknacker-Hülle”

Exotisches Waffenornament “Unendliches Geschenk” für die Exo-Waffe “Vex-Mythoclast”

Exotisches Waffenornament “Freudenfeuer” für die Exo-Waffe “Xenophage”

Legendäres Geste “Schneehase”

Legendäre Geist-Projektion “Bäcker-Projektion”

Legendärer Teleporteffekt “Geschenkregen”

Shader “Anbruchruhe”

Zu wenig Glanzstaub? So viele tolle Items, aber ihr habt jetzt schon Glanzstaub-Mangel? Dann schaut euch unsere Tipps an, wie ihr euer Glanzstaub-Budget verbessern könnt.

Destiny 2: So kommt ihr 2022 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Das waren alle Infos für die letzte Woche im Jahr 2022, was habt ihr noch so vor in Destiny 2? Oder seid ihr in anderen Spielen unterwegs? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da.

Wusstet ihr, dass Bungie in den Daten von Destiny 2 ein Abo-Modell implementiert hat, das dem von ESO ähnelt? Alles dazu erfahrt ihr in unserem Beitrag: