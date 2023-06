Destiny 2: Weekly-Reset am 27.06. – Bringt einen neuen Exo-Fisch

Neue Woche, neues Glück. Destiny 2 rotiert seine Aktivitäten und setzt seine Belohnungen zurück. MeinMMO gibt euch wie immer einen Überblick, was euch in dieser Woche alles erwartet.

Das passiert diese Woche: In der letzten Woche hat Bungie ein aussagekräftiges Videos in die Story eingebaut, dass unheimlich viele Fragen zu Lightfall beantwortete. In dieser Woche 6 könnte es jedoch ruhiger zugehen.

So erwartet die Hüter wahrscheinlich der nächste Exo-Fisch. Zwei stehen noch aus, sodass entweder der oder der „Vervexter Panzerfisch“ über die Angelstelle auf Nessus oder der „Äonischer Kampffisch“ über die Angelstelle in der Europäischen Todeszone ins Spiel kommt.

Falls ihr die Season 21 noch nicht kennt, dann schaut hier den aktuellen Trailer:

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 27.06. bis 04.07.

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

PsiOps-Schlachtfeld: Mond Die Kabale unterstützen euch in diesem Schlachtfeld in einem umgekehrten Strike dabei die Pläne der Schar zu durchkreuzen, während ihr die Strahlende Brut von Savathun verfolgt.



Und mit dieser Dämmerung kehrt auch eine der legendären Waffen ins Spiel zurück, die Hüter einst für einen Titel wochenlang gejagt haben. Früher gab es ihn nur auf dem Mars im Dämmerungs-Strike “Fremdes Terrain”.

Verdient diese Woche die Dämmerungswaffe: Den Raketenwerfer Den Raketenwerfer Braytech Fischadler als Meister-Version.

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität

Die beiden Modi Zonenkontrolle und Team Versengt laufen diese Woche im PvP.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Im weiteren Endgame warten die Vermächtnis-Rotationen. Dabei sind sowohl der Rotations-Raid als auch der Rotations-Dungeon farmbar. Das bedeutet, ihr könnt die einzelnen Begegnungen immer wieder abschließen, um verschiedenste Items zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive möglicher Exotics, die in diesen Inhalten erhältlich sind.

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist Oryx im „Königsfall“ mit dem Exo „Boshafte Berührung“.

Darüber hinaus gibt es im Dungeon „Sog der habsucht” Extra-Spitzenloot mit dem bekanntesten Raketenwerfer Gjallarhorn.

Diese Aktivitäts-Rotationen von Inhalten wird Bungie ab Season 22 weiter ausbauen. Dann können Spieler nicht nur Raids und Dungeons als „Vermächtnis“ spielen, sondern auch alte Exotische Missionen. So schließt sich der Kreis immer weiter bis irgendwann wahrscheinlich wieder alle Destiny-Inhalte im Spiel sind.

Weekly-Aktivitäten

Mit dem wöchentlichen Reset wurden erneut einige Aktivitäten und Herausforderungen geupdatet, die den Spielern eine Vielzahl von Belohnungen und Fortschritten bieten und durch Wiederholung bessere Hüter aus ihnen machen.

In der neuen Season 21 müssen die Hüter zum Meeresboden des Titan tauchen, denn der ist von Besessenen und der Schar befallen. Sie suchen auf dem Grund seines Methan-Ozeans nach etwas. Das verspricht die Lösung uralter Geheimnisse und weitere Infos über die Ursprünge des Zeugen.

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Halsbrecherisch“ Diese Mission offenbart mehr Informationen zum CloudArk, welche die Hüter entdecken sollen. Rohan schickt euch deswegen zum Reaktor des Netzwerks und der Infrastruktur von Neomuna.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Falls ihr noch Triumphe aus der Träumenden Stadt benötigt, dann aufgepasst: Die Korrumpierung offenbart euch mit einem Schluck „Königinnenlaub-Tinktur” neue Zugänge.

Petra Venj findet ihr nun in der Träumenden Stadt gleich am Spawn-Punkt – wie immer zur 2. Fluch-Woche. Zeitgleich ist die 6. Aszendenten Herausforderung aktiv.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 21 von Destiny 2

Der Versuch, dem Zeugen derzeit zu Folgen ist tödlich.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Tiefe (Season 21) steigt das Powerlevel nicht weiter an. Das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung, das ihr erreichen könnt, bleibt also bei 1.810 und ihr könnt chillig und ohne Stress die neuen saisonalen Inhalte genießen und durch die Angel-Aktivität eure Ressourcen kräftig auffüllen.

In der Lightfall beginnen neue Hüter bei Powerlevel 1.600.

Das Soft Cap liegt bei 1.750.

Das Powerful Cap bei 1.800.

Mit Spitzenloot könnt ihr euch ans Hard Cap von 1.810 bringen.

Damit ihr wisst, wo ihr effektiv euren Spitzenloot abgreifen könnt, bieten wir euch jede Woche einen schnellen Aktivitäten-Überblick. Wir listen euch hier die momentan bekannten Aktivitäten auf, die euch schnell ans Powerlevel-Cap bringen – sofern ihr es noch nicht erreicht habt.

Hier erklärt ein Experte, warum Powerlevel in Destiny 2 bereits jetzt nicht mehr so wichtig ist:

Experte behauptet: Destiny 2 hat das Powerlevel bereits unbemerkt abgeschafft

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Wurzel der Albträume“ (+2)

Top-Dungeon „Geister der Tiefe“ (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Königsfall“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Sog der Habsucht“ (+2) – farmbar

Verdiene 200.000 Punkte durch den Abschluss von Dämmerungen (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+1)

Eisenbanner (+2)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Wie immer könnt ihr auch bei Tess was Nettes shoppen – natürlich gegen die Ingame-Währung “Glanzstaub”. Ihr seid also nicht gezwungen Echtgeld auszugeben. Wie wäre es mit dem Sparrow “Offroad-Entdecker”?

In dieser Woche könnt ihr zudem noch diese Items erhalten:

Legendäres Emote „Mandolinisieren”

Legendäres Emote „Kleine Kardioübung”

Exotische Geist-Hülle „Exo-Tech-Hülle”

Exotischer Sparrow „Glänzende Nostalgie”

Exotisches Waffenornament „Der Rote Faden des Schicksals” für die HC „Dienstvergehen”

Exotisches Waffenornament „Laune der Zange” für den Bogen „Wunschender”

Legendäres Waffenornament „Überzeugendes Statement” für das Fusionsgewehr „Fangfrage”

Seltenes Emote „Trau Dich nur”

Shader: „Hitzegeschützt” „Gefahrenzulage” „Weichgespült” „Atmosphären-Schimmer” „Wein des Goldenen Zeitalters” „Klar”

Teleport-Effekte: „Kanonenfutter” „Vex-Invasions-Effekte” „Herzensbrecher-Auftritt” „Abgefangenes Signal”



Eure Hütertaschen sind leer und euch fehlt noch ein bisschen Glanzstaub, um loszushoppen? Dann schaut kurz in diesen Artikel. Dort sagen wir euch, wie ihr schnell welchen farmen könnt.

Destiny 2: So kommt ihr 2023 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Werdet ihr euch heute schon ins Angelabenteuer stürzen oder wartet ihr bis alle Teile der neuen Quest bekannt sind? Gerne könnt ihr euch in den Kommentaren mitteilen.

Hier verrät euch der neue “Destiny-Streamer” Asmongold, was er von der Monetarisierungshölle Destiny hält:

Twitch-Streamer Asmongold kritisiert Destiny 2 als PaytoWin, wundert sich über 414€-Preisschild auf Steam